اصنعي بنفسك معجنات سريعة للعشاء.. خفيفة وشهية بحشوات مختلفة لأسرتك في أسرع وقت

طريقة عمل معجنات سريعة للعشاء، تعد من أشهى المأكولات الخفيفة التي لا تستغرق الكثير من الوقت هي معجنات سريعة للعشاء، حيث أنها تحل الكثير من الأزمات عندما تنشغل الأمهات طوال اليوم بالإضافة إلى تعب اليوم بالكامل؛ فتعد هذه المعجنات الوجبة المنقذة التي سريعا ما تقدمها لأولادها على العشاء من مختلف الحشوات حسب النوع التي تفضله أسرتك، ومن خلال مقالنا اليوم سنعرض لكم طريقة تحضيرها من خلال خطوات بسيطة.
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معجنات سريعة للعشاء
تعد هذه المعجنات من ألذ وأسهل الأكلات التي تمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بطعمها اللذيذ الشهي وتحتوي على قيمة غذائيّة عالية، ويتم تحضيرها من خلال بعض المكونات التي تتمثل في كلا من:
- مقدار كوب متوسط من الدقيق الأبيض.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- مع مقدار نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة قليلة من الملح.
- مقدار ملعقة صغيرة من الزبدة.
- مقدار كوب من الماء الدافئ للعجن مع تقدير الكمية المناسبة للعجينة عند الرغبة.
مكونات الحشو
تتكون حشوك المعجنات من المكونات التالية :
- حبة كبيرة من البطاطس.
- رشة قليلة من الملح.
- عدد 5 قطع من الجبنة المثلثات.
- مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة.
- مع رشة قليلة من الفلفل الأسود.
- مقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
خطوات التحضير
- نقوم بتقطيع البطاطس قطع صغيرة ثم نضعها في الماء على النار حتى يتم سلقها جيدا.
- في وعاء آخر نضع كلا من الملح والسكر والدقيق والخميرة والملح مع خلط هذه المكونات بشكل جيد.
- نضع بعد ذلك الماء الدافئ على تلك المكونات ثم نقوم بعجن هذه المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بتقطيع هذه العجينة على هيئة قطع صغيرة ثم نتركها مغطاة بكيس من البلاستيك حتى تختمر تلك العجينة.
- على الجانب الآخر نأخذ البطاطس مع كلا من الفلفل الأسود والملح وقطع الجبنة المثلثات، ثم نقوم بهرس هذه المكونات بشكل جيد.
- نأخذ كور العجينة ونضيف بداخلها الحشو من الجبن والبطاطس ثم نقوم بفرد العجينة.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع العجينة داخل مقلاة مناسبة الحجم بها قليل من الزبدة، ومن ثم نقوم بتقليب الفطيرة على الناحيتين حتى نحصل على اللون الذهبي.
- بعد ذلك تصبح الفطيرة جاهزة للتقطيع على هيئة قطع صغيرة لتقديمها لأسرتك.
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طريقة عمل معجنات سريعة للعشاء، تعد من أشهى المأكولات الخفيفة التي لا تستغرق الكثير من الوقت هي معجنات سريعة للعشاء، حيث أنها تحل الكثير من الأزمات عندما تنشغل الأمهات طوال اليوم بالإضافة إلى تعب اليوم بالكامل؛ فتعد هذه المعجنات الوجبة المنقذة التي سريعا ما تقدمها لأولادها على العشاء من مختلف الحشوات حسب النوع التي تفضله أسرتك، ومن خلال مقالنا اليوم سنعرض لكم طريقة تحضيرها من خلال خطوات بسيطة.
طريقة عمل بسكويت العيد بقمع الحلواني بكيلو واحد من الدقيق.. يذوب في الفم ورائحته جميلة وفواحة وطعمه مثالي
معجنات سريعة للعشاء
تعد هذه المعجنات من ألذ وأسهل الأكلات التي تمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بطعمها اللذيذ الشهي وتحتوي على قيمة غذائيّة عالية، ويتم تحضيرها من خلال بعض المكونات التي تتمثل في كلا من:
- مقدار كوب متوسط من الدقيق الأبيض.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- مع مقدار نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة قليلة من الملح.
- مقدار ملعقة صغيرة من الزبدة.
- مقدار كوب من الماء الدافئ للعجن مع تقدير الكمية المناسبة للعجينة عند الرغبة.
مكونات الحشو
تتكون حشوك المعجنات من المكونات التالية :
- حبة كبيرة من البطاطس.
- رشة قليلة من الملح.
- عدد 5 قطع من الجبنة المثلثات.
- مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة.
- مع رشة قليلة من الفلفل الأسود.
- مقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.
خطوات التحضير
- نقوم بتقطيع البطاطس قطع صغيرة ثم نضعها في الماء على النار حتى يتم سلقها جيدا.
- في وعاء آخر نضع كلا من الملح والسكر والدقيق والخميرة والملح مع خلط هذه المكونات بشكل جيد.
- نضع بعد ذلك الماء الدافئ على تلك المكونات ثم نقوم بعجن هذه المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- نقوم بتقطيع هذه العجينة على هيئة قطع صغيرة ثم نتركها مغطاة بكيس من البلاستيك حتى تختمر تلك العجينة.
- على الجانب الآخر نأخذ البطاطس مع كلا من الفلفل الأسود والملح وقطع الجبنة المثلثات، ثم نقوم بهرس هذه المكونات بشكل جيد.
- نأخذ كور العجينة ونضيف بداخلها الحشو من الجبن والبطاطس ثم نقوم بفرد العجينة.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع العجينة داخل مقلاة مناسبة الحجم بها قليل من الزبدة، ومن ثم نقوم بتقليب الفطيرة على الناحيتين حتى نحصل على اللون الذهبي.
- بعد ذلك تصبح الفطيرة جاهزة للتقطيع على هيئة قطع صغيرة لتقديمها لأسرتك.