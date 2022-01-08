اصنعي بنفسك معجنات سريعة للعشاء.. خفيفة وشهية بحشوات مختلفة لأسرتك في أسرع وقت

طريقة عمل معجنات سريعة للعشاء، تعد من أشهى المأكولات الخفيفة التي لا تستغرق الكثير من الوقت هي معجنات سريعة للعشاء، حيث أنها تحل الكثير من الأزمات عندما تنشغل الأمهات طوال اليوم بالإضافة إلى تعب اليوم بالكامل؛ فتعد هذه المعجنات الوجبة المنقذة التي سريعا ما تقدمها لأولادها على العشاء من مختلف الحشوات حسب النوع التي تفضله أسرتك، ومن خلال مقالنا اليوم سنعرض لكم طريقة تحضيرها من خلال خطوات بسيطة.

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تعد هذه المعجنات من ألذ وأسهل الأكلات التي تمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بطعمها اللذيذ الشهي وتحتوي على قيمة غذائيّة عالية، ويتم تحضيرها من خلال بعض المكونات التي تتمثل في كلا من:

مقدار كوب متوسط من الدقيق الأبيض.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

مع مقدار نصف ملعقة صغيرة من السكر.

رشة قليلة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الزبدة.

مقدار كوب من الماء الدافئ للعجن مع تقدير الكمية المناسبة للعجينة عند الرغبة.

تتكون حشوك المعجنات من المكونات التالية :

حبة كبيرة من البطاطس.

رشة قليلة من الملح.

عدد 5 قطع من الجبنة المثلثات.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة.

مع رشة قليلة من الفلفل الأسود.

مقدار مناسب من الجبنة الموزاريلا المبشورة.