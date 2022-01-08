من كيلو لحمة عملت 3 كيلو كفتة الأرز في الخلاط بدون ما تكش أو تفك منك بمقادير مظبوطه 100%

‏كفتة الأرز من الأطباق اللذيذة التي يمكن اعدادها في المناسبات الكبيرة والعزائم وتقديمها بشكل مميز ومختلف وهي تحتوي على مجموعة من المكونات الطبيعية التي تجعل لها مذاق مميز ورائع بالإضافة إلى الأرز الذي يجعلها مقرمشة لذلك يحب الكثير من الناس تناولها والأمهات يجدن عملها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة كما أنه يمكن عمل كمية كبيرة منها باستخدام كيلو من اللحم فقط ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كفتة الأرز في المنزل والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد هذه الكفتة.

مكونات إعداد كفتة الأرز

كفتة الأرز يتم اعدادها بطرق مختلفة يمكن أن تكون مشوي أو مقلية او مع الصلصة اللذيذة الحمراء ولكن المكونات لا تختلف بناء على الطريقة فمكونات جميع الطرق واحدة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كفتة الأرز في المنزل وهذه المكونات هي:

راس من الثوم.

رشة من الملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

رشة من الكمون حسب الرغبة.

ربطة شبت.

ربطة كزبرة.

ربطة بقدونس.

ملعقة من الكزبرة ‏المطحونة.

ثلاث حبات من البصل.

كوب ونصف من الأرز المغسول.

كيلو من اللحم ‏المفروم الخالي من الدهون.

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‏ ملعقة كبيرة من النعناع.

ملعقة صغيرة من الشطة.

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طريقة إعداد كفتة الأرز

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كفتة الأرز في المنزل: