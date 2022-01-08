بأسرار المطاعم.. إليكم تتبيلة الفراخ المشوية الطرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

تتبيلة الفراخ المشوية فى البيت، تعرفي على طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية المميزة فى البيت بطريقة الحاتى ومعرفة كل أسرارها كي يصبح مذاقها مثل التي تقدم فى المطاعم الشهيرة، والفراخ المشوية من الأطباق التي لا يخلو منها أي مطبخ حول العالم ولكن تختلف فى الطريقة التي تقدم بها وفقا للتوابل التي تضاف إليها وتتميز بها، فإليك تتبيلة الفراخ المميزة التي لا تستغنى عن مذاقها الرائع سواء تم شوائها على الفحم أو الفرن.

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية

المكونات:

– كوب ماء بصل.

– 2 ملعقة كبيرة كاتشب.

– ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

– ملعقة كبيرة زعتر.

– ملعقة كبيرة ثوم بودر.

– ملعقة كبيرة بصل بودر.

– ملعقة كبيرة ملح.

– ربع كوب عصير ليمون.

– ربع كوب زيت.

– ربع كوب خل.

– ملعقة صغيرة سكر.

– ملعقة صغيرة كركم.

– ملعقة صغيرة شطة.

– ملعقة صغيرة كبابة صينى,

نحضر وعاء نضع به كافة هذه المكونات ونقلبها مع بعضها.

نحضر دجاجة يكون وزنها حوالى كيلو ونصف وباستخدام المقص نزيل سلسلة الظهر مع الرقبة.

ثم نفتح الدجاجة ونفردها على ظهرها وندق فوقها بمدق اللحوم حتى تصبح مفرودة ليتم تسويتها جيدا.

نحدث شقوق متفرقة فى جلد الفراخ لكى تتشرب التتبيلة بداخلها.

نضع الفرخة فى وعاء التتبيلة ونغمر الفرخة بالتتبيلة جيدا من جميع الجوانب.

يفضل تغطيتها بورق استرتش وتبقي فى التتبيلة لمدة ليلة كاملة للحصول على نتائج أفضل، أما إذا تم عملها فى نفس اليوم تترك فى التتبيلة لمدة 4 ساعات على الأقل.

بعد ذلك نضع الفرخة على شواية الفحم ونتركها حتى تنضج ونستمع بالمذاق الرائع الشهي.

إذا لم يتم شوائها على الفحم نحضر صينية فرن نضع بها الدجاجة ثم نغطيها بورق الفويل ونتركها حتى تنضج، ثم نزيل طبقة الفويل ونضعها تحت شواية الفرن عشر دقائق حتى يتلون وجهها.

خطوات تحضير تتبيلة الفراخ زي المطاعم وأحلى

في النهاية يتم وضع الدجاج المشوي سواء كان على الفحم أو في الفرن في طبق التقديم المناسب لها، ويراعى أن تزيين بأوراق البقدونس الخضراء وتقم بجانب السلطات المتنوعة مثل السلطة الخضراء وسلطة الطحينة.