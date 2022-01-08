بزجاجة ماء فارغة اصنعي لقمة القاضي المقرمشة الذهبية.. أسرار نجاحها بوصفة السيرب لطعم ولا بالأحلام

لقمة القاضي المقرمشة الذهبية، يجب الإشارة أن هناك العديد من السيدات التي تبحث بشكل كبير للغاية عن طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا وتعتبر من الحلويات ذات شهرة كبيرة للغاية ويحبونها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية كما يجب أن نشير أن لقمة القاضي من الحلويات السريعة في التحضير ويتواجد العديد من الأشخاص التي يحب مها طرية ومقرمشة في نفس الوقت تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة المكونات وطريقة التحضير أيضا.
مكون طبيعي رائع.. فقط ضعيه في المطبخ بهذه الطريقة للقضاء على الصراصير والنمل والحشرات بدون مبيدات حشرية
طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة
المكونات التي تدخل في صنع لقمة القاضي:
- تحتاج إلى حوالي ٢ كوب دقيق.
- وحوالي ملعقة كبيرة خميره.
- ملعقة صغيرة سكر.
- وحوالي ملعقة زيت.
- بالإضافة إلى ذرة ملح.
- ربع كوب ماء دافئ على حسب العجن.
طريقة تحضير شربات السكر لسقي لقمة القاضي
- كوب سكر.
- كوب ماء.
- ربع ملعقة ليمون.
- يوضع كل المكونات على نار عالية لمده خمس أو سبع دقائق
طريقة تحضير لقمة القاضي المقرمشة
- كما أنه في البداية يتم وضع كوب من الماء الدافئ والخميرة والزيت أيضا والسكر ثم يتم نخل الدقيق ويتم وضعه في وعاء ثم نقوم بوضع جميع المكونات مع التقليب المستمر حتى تصبح العجينة ما بين انها سميكة وسائلة أيضا.
- حيث أنه ثم يتم وضعها في زجاجة بلاستيكية ثم يتم وضع طاسة على النار متوسطة بعد أن يتم تسخين الزيت ثم نضغط على الزجاجة حتى نخرج منها الخلطة ثم نقوم بقطعها على الزيت مباشرة حتى تصبح ذات لون ذهبي يتم إخراجها ويتم وضع الشربات فوقها مباشرة ونقوم بالتقليب ثم يتم وضعها بعد ذلك في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
- وبهذه الطريقة يكون تم صنع لقمة القاضي بكل سهولة
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لقمة القاضي المقرمشة الذهبية، يجب الإشارة أن هناك العديد من السيدات التي تبحث بشكل كبير للغاية عن طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا وتعتبر من الحلويات ذات شهرة كبيرة للغاية ويحبونها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية كما يجب أن نشير أن لقمة القاضي من الحلويات السريعة في التحضير ويتواجد العديد من الأشخاص التي يحب مها طرية ومقرمشة في نفس الوقت تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة المكونات وطريقة التحضير أيضا.
مكون طبيعي رائع.. فقط ضعيه في المطبخ بهذه الطريقة للقضاء على الصراصير والنمل والحشرات بدون مبيدات حشرية
طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة
المكونات التي تدخل في صنع لقمة القاضي:
- تحتاج إلى حوالي ٢ كوب دقيق.
- وحوالي ملعقة كبيرة خميره.
- ملعقة صغيرة سكر.
- وحوالي ملعقة زيت.
- بالإضافة إلى ذرة ملح.
- ربع كوب ماء دافئ على حسب العجن.
طريقة تحضير شربات السكر لسقي لقمة القاضي
- كوب سكر.
- كوب ماء.
- ربع ملعقة ليمون.
- يوضع كل المكونات على نار عالية لمده خمس أو سبع دقائق
طريقة تحضير لقمة القاضي المقرمشة
- كما أنه في البداية يتم وضع كوب من الماء الدافئ والخميرة والزيت أيضا والسكر ثم يتم نخل الدقيق ويتم وضعه في وعاء ثم نقوم بوضع جميع المكونات مع التقليب المستمر حتى تصبح العجينة ما بين انها سميكة وسائلة أيضا.
- حيث أنه ثم يتم وضعها في زجاجة بلاستيكية ثم يتم وضع طاسة على النار متوسطة بعد أن يتم تسخين الزيت ثم نضغط على الزجاجة حتى نخرج منها الخلطة ثم نقوم بقطعها على الزيت مباشرة حتى تصبح ذات لون ذهبي يتم إخراجها ويتم وضع الشربات فوقها مباشرة ونقوم بالتقليب ثم يتم وضعها بعد ذلك في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
- وبهذه الطريقة يكون تم صنع لقمة القاضي بكل سهولة