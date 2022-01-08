بزجاجة ماء فارغة اصنعي لقمة القاضي المقرمشة الذهبية.. أسرار نجاحها بوصفة السيرب لطعم ولا بالأحلام

لقمة القاضي المقرمشة الذهبية، يجب الإشارة أن هناك العديد من السيدات التي تبحث بشكل كبير للغاية عن طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة اللذيذة التي يفضلها العديد من الكبار والصغار أيضا وتعتبر من الحلويات ذات شهرة كبيرة للغاية ويحبونها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية كما يجب أن نشير أن لقمة القاضي من الحلويات السريعة في التحضير ويتواجد العديد من الأشخاص التي يحب مها طرية ومقرمشة في نفس الوقت تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة المكونات وطريقة التحضير أيضا.

مكون طبيعي رائع.. فقط ضعيه في المطبخ بهذه الطريقة للقضاء على الصراصير والنمل والحشرات بدون مبيدات حشرية

المكونات التي تدخل في صنع لقمة القاضي:

تحتاج إلى حوالي ٢ كوب دقيق.

وحوالي ملعقة كبيرة خميره.

ملعقة صغيرة سكر.

وحوالي ملعقة زيت.

بالإضافة إلى ذرة ملح.

ربع كوب ماء دافئ على حسب العجن.

كوب سكر.

كوب ماء.

ربع ملعقة ليمون.

يوضع كل المكونات على نار عالية لمده خمس أو سبع دقائق