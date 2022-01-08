طريقة تحضير كرات السمسم ذات الطعم الرائع بتكاليف بسيطة جدا

طريقة تحضير كرات السمسم الممتعة بمذاق رائع، فهذه الوجبة مميزة وشكلها الجميل المغطاة بالسمسم يجعل الكثير يقبل على أكلها وخاصة الأطفال الصغار، وهي عبارة عن عجينة محشية من الداخل بالجبنة والزيتون ثم يتم تغطيته بالسمسم كما ذكرنا من قبل، وطريقة تحضير هذه الكرات من أسهل الأنواع التي يتم تحضيرها في المنزل مثل الأنواع الجاهزة بدون تعب أو معاناة كما يحدث في المخبوزات الأخرى، وتختلف طريقة حشوها على حسب رغبة كل شخص والنوع الذي يفضل أكلة، واليوم سوف نعرض على كل مشاهدينا الأعزاء أصحاب التجديد والتنوع مكونات عمل كرات السمسم وطريقة إعداده في البيت من البداية حتى الإنتهاء من عمله.

مكونات عمل كرات السمسم

تعتبر كرات السمسم من المخبوزات الممتعة ذات الطعم اللذيذ التي تجذب الأفراد بسبب شكلها الجميل والآن سوف نتعرف على مكوناتها وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ماء للعجن على حسب الحاجة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

٢ كوب من الجبنة البيضاء.

زيتون مقطع إلى شرائح.

للوجه

ربع كوب من السمسم.

حبة من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذه الكرات من أسهل الأنواع التي يتم تحضيرها في المنزل مثل الأنواع الجاهزة وهذه الطريقة هي كالتالي:-