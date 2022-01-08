كريم النشا وماء الورد تجربتي للتبييض السريع من أول استعمال

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد، إليك كريم النشا وماء الورد للحصول على بشرة أكثر إشراقا ونضارة من أول استخدام والذي يمكن استخدامه لكافة المناطق بالجسم التي تريدين تفتيحها والتخلص من كافة البقع الداكنة والتقليل من الحبوب والالتهابات التي تصيب البشرة حيث أن النشا وماء الورد من المكونات المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات والملطفة للبشرة، فيمكنك الاعتماد على كريم النشا وماء الورد بديلا عن ماسكات التفتيح الخاصة بشركات التجميل وتحضيره بأقل التكاليف ليصبح وجهك منور مثل الشمعة فى أيام قليلة.

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد

المكونات:

– ملعقة كبيرة نشا ذرة.

– ملعقة كبيرة دقيق ابيض.

– ربع كوب ماء ورد.

– ملعقة صغيرة جل صبار.

– ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.

نحضر وعاء نضع به النشا والدقيق ثم نضف ماء الورد ونقلب جيدا حتى نتأكد من إذابة المكونات بداخل ماء الورد حتى نتخلص من أي تكتل بالخليط.

نضع الخليط فى حمام ماء ساخن مع التقليب المستمر لتفادى التكتل وحتى يصبح القوام ثقيل ويشبه الكريم.

نترك الخليط حتى يبرد ثم نبدأ فى إضافة المكونات الأخرى إليه من جل الصبار وزيت اللوز الحلو ونمزج المكونات جيدا.

نضع الكريم فى علبة نظيفة ونحفظه داخل الثلاجة ويصلح استخدام هذه الكمية لمدة عشر أيام.

يستخدم الكريم على بشرة نظيفة ويتم فرده على المنطقة الداكنة ويترك لمدة نصف ساعة.

يغسل الوجه بالماء الدافئ أولا ثم البارد ويتم تجفيفه بمنشفه نظيفه.

خطوات تحضير كريم النشا وماء الوردماسك النشا والليمون للتفتيح السريع

المكونات:

– 2 ملعقة كبيرة نشا.

– عصير ليمونة.

– 2 ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء نخلط به النشا والليمون وماء الورد ونخلط المكونات جيدا.

يستخدم الماسك على بشرة نظيفة ويترك على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الوجه.

تكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيا حتى تحصلي على النتائج المرغوبة.

وكانت هذه أفضل الكريمات الطبيعية والتي يتم تحضيرها من أشياء موجودة فى كل بيت ولكنها فعالة جداً وتعطى نتائج مذهلة من الاستخدام الأول، كل ما عليكي فعله هو المداومة على استخدام الكريمات وستبهرك النتيجة.