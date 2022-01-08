بدون حلة ضغط هتسوي اللحوم والكوارع في ربع ساعة مهما كانت صلبة هتبقي زي الزبدة

اللحم والكوارع من الممكن أن تنضج في أقل وقت ممكن من خلال خطوات بسيطة وإضافة مكون ممتاز يسهم في السرعة بخطوة نضج اللحم والتي من الممكن أن تستهلك الوقت الطويل حيث تعتبر وصفة من اللحم ما لم يتم نضجها بشكل جيد فلن تكون على المستوى المطلوب من جودة الطعم كما أنها ستكون السبب في الكثير من المشكلات التي تكون بالجهاز الهضمي وأبرزها مشكلة عسر الهضم، وبالنسبة لأهم طريقة من الطرق المناسبة والتي من الممكن أن يطهى بها اللحم فهذه ما سنقوم بشرحها مع ذكر أهم المكونات التي تعد ضرورية لطهي اللحم بشكل جيد ويكمون ناضج وتام التسوية.

تسوية اللحوم والكوارع

اللحوم والكوارع تسهل تسويتها من خلال الاستعانة بمكون السكر وهذا ما ينصح به مختلف خبراء الطهي حيث أن اللح بسبب طول فترة البقاء له على النار كي ينضج يفقد بذلك الكثير من الفيتامينات والعديد من المشكلات قد تتسبب فيها نوعية اللحم الغير ناضجة بالقدر الكافي لذا فالسكر سيكون الحل الأمثل والذي يملك المقدرة على تسوية تامة للحم وفي أقل وقت ممكن حيث تعتبر تلك الوصفة من أهم الوصفات التي من الممكن أن نلجأ لها لطهي مميز للحم مع توفر السكر أي أن الطريقة سهلة جدا فمجرد إضافة القليل من السكر فهذا ييسر من الطهي سواء للحم أو للكوارع وفي أقل فترة زمنية ممكنة وبالنسبة للطريقة المثلى والتي من الممكن من خلالها أن يتم الطهي للحم فهي تعتمد على مكونات بسيطة وهذا ما سنقوم بعرضه من خلال الآتي.

طريقة سهلة لتسوية اللحم ولكوارع

تلك الطريق تعتمد على المكونات التالية والتي نذكرها كما يلي:

اللحم أو الكوارع.

بصل وجزر.

كرفس وكرات.

بهارات اللحم.

كمية من المياه المغلية.

ورق لورا وعود قرفة.

زيت نباتي.

حبهان مستكة.

ملعقة من السكر.

طريقة التحضير

اللحم من اليسير تحضيره من خلال الاتباع لوصفة ممتازة وتلك الوصفة تعمل على إنضاج اللحم سريعا ويكون ذلك من خلال تشويح اللحم مع المنكهات المتوفرة وترك اللحم يغلي للحصول عليه ناضج سريعا.