أسرار نجاح كنافة المحلات أعملي الكنافة بالقشطة على أصولها بطريقة ناجحة ولذيذة

تعتبر الكنافة من أكثر أنواع الحلويات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، حيث تعتبر الحلويات من أكثر الأشياء التي يحتاج إلى تناولها جميع الناس لأن جسم الإنسان يحتاج قدر معين من هذه الحلويات حتى يعمل على تعادل إفراز الهرمونات داخل الجسم، ويعتبر غذاء المخ الأساسي هو هذه الحلويات بجميع أنواعها ولكننا علينا بأن نتناول قدر معين من هذه الحلويات حتى لا نصاب بالأمراض التي تنتج عن الأكل الزائد في هذه الحلويات وأخطرها المرض السكري بالإضافة إلى مرض السمنة المفرطة لذلك علينا أن نتناول قدر بسيط ومعلوم من هذه الحلويات، حيث تتعدد أنواع الحلويات ومنها الحلويات الشرقية وحلويات الشام والحلويات الغربية وغيرها من الأنواع الأخرى من الحلويات.

نصف كيلو واحد فقط من الكنافة الرفيعة.

كوبان إثنان فقط من السمنة السائلة.

نصف كوب واحد فقط من الحليب السائل.

كوبان إثنان فقط من القشدة المعلبة كاملة الدسم.

كمية من المكسرات للتزيين على حسب رغبتك.

عليكي أولا بوضع نصف كيلو من الكنافة في صينية كبيرة وقومي بتفتيتها إلى قطع صغيرة جدا ثم قومي بإضافة كوبان إثنان من السمنة السائلة عليها وقومي بعجنها وتفتيتها جيدا حتى تتشرب الكنافة السمنة المضافة.

بعد ذلك أحضري طينية دائرية وضعي بها نصف كمية الكنافة المتاحة لديكي وقومي بتسويتها في هذه الصينية جيدا حتى تصبح في مستوى واحد.

بعد ذلك أحضري طينية دائرية وضعي بها نصف كمية الكنافة المتاحة لديكي وقومي بتسويتها في هذه الصينية جيدا حتى تصبح في مستوى واحد. بعد ذلك قومي بتحضير وعمل القشدة عن طريق تحضير إناء وضعي به نصف كوب واحد فقط من الحليب السائل مع كوبان إثنان فقط من القشدة المعلبة كاملة الدسم وقومي بتقليب القشدة مع الحليب السائل جيدا علي نار هادئة مع إضافة ملعقة واحدة صغيرة من النشا وإستمري في تقليب هذه المكونات حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف من القشدة.

بعد الحصول على هذا القوام الكثيف قومي بإضافة كمية من القشدة على كمية الكنافة التي قومنا بفردها في الصينية ثم قومي بإضافة كمية الكنافة الأخرى ثم عليكي بإضافة كمية من المسكرات للتزيين على حسب رغبتك بعد ذلك عليكي بإدخالها في الفرن علي درجة حرارة عالية.

اتركي هذا الصينية في الفرن حتى تنضج جيدا وتصل إلى اللون الذهبي الشهي بعد ذلك عليك بإخراجها من الفرن ثم قومي بسقيها بالشربات الناتج من عمل السكر مع الماء مع عصير الليمون إلي وصوله إلى القوام الكثيف واتركي صينية الكنافة وبها الشربات لمدة خمسة دقائق حتى تتشرب الكنافة الشربات بعد ذلك عليكي بتقديمها في طيب تقديم وتصبح ذات طعم لذيذ ورائع.

طريقة عمل الكنافة بالقشطةطريقة التحضير