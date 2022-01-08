طريقة عمل البيتي فور: الرهيب بطريقة مضمونة في المنزل2022

نتعرف علي طريقة عمل البيتي فور , المضمونة والمجربة في المنزل, حيث نتكلم عن افضل الطرق للأعداد البيتي فور الهش والناعم ويشتهر عمله في معظم الدول العربية, وبالذات مصر والسعودية والأمارات, وهي يتميز بالقوام الخفيف والطعم الرائع, ويحب تناوله الجميع في كل وقت لاكن يكثر عمل البيتي فور في عيد الفطر المبارك, ويقدم في المناسبات ويمكن عمله بأكثر من طريقة ويمكن تقدم الشاي الساخن بجانبها او الحليب, ويعتبر البيتي فور من اجمل المخبوزات التي تقدم في العيد سوف نتعرف سويا, ومن خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن افضل طريقة عمل البيتي فور الرهيب وافضل الطرق المضمونة في المنزل2022.

مكونات طريقة عمل البيتي فور الرهيب بطريقة مضمونة في المنزل بكل سهولة

حيث نتعرف معا علي مكونات طريقة عمل البيتي فور في المنول بكل سهولة وطريقة بسيطة جدا للغاية وطريقة صحية وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

كوبان من الدقيق.

معلقة صغيرة من فانيليا.

عدد 4بياض بيض.

مكونات التزين

كوب من المربي.

كوب من الشكولاتة.

مكسرات علي حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة عمل البيتي فور الرهيب للعيد وهي كالتالي:-

نحضر وعاء ونخفق الزبدة بشكل جيد الى ان تبيض وتصبح زي الكريمة. ثم نضيف السكر ونستمر بالخفق الجيد حتي نشكل خليط متجانس. ثم ننزل ببياض البيض بتدريج مع الخفق المستمر حتي ننتهي من بياض البيض. نضيف الفانيليا ونستمر في الخفق وننزل بالدقيق ثم رشة الملح مره واحده. ونضربهم أو نستمر في الخفق مرة واحده حتي نكون عجينة متجانسة ولينة. ثم نتركها ترتاح في الثلاجة لبعض الوقت ثم نخرجها. ثم نقسم العجينة نصفين ونضيف معلقة من الكاكاو حتي تعطينا لون بني من البيتي فور

طريقة التسوية

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة لكيفية التسوية في المنزل لكي يصبح مثل الجاهز وهي كما يلي:-

ونحضر صينية وندهنها بالزبدة ونشكل العجينة علي الشكل المطلوب لعمل البيتي فور ونتركها لبعض الوقت حتي تسخن الفرن.

ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية ثم ندخل الصينية وننتظر حتي تنضج ثم نخرجها.

ثم ننتظر حتي تبرد ونزين الكمية المطلوب للأكل وليس جميع الكمية ونزين.

علي حسب الطلب ونضع طبقة من المربي أو الشكولاتة علي طرف البيتي فور ونرش مكسرات عليها وتضع علي طبق وتقدم بألف هنا وشفا.

أسرار نجاح البيتي فور الهش والناعم وطريقة تحضيره في المنزل

سوف نتعرف الآن علي بعض أسرار نجاح البيتي فور في المنزل بكل سهولة وبطريقة مضمونة وهي كالتالي:-