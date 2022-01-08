سر حواوشي المحلات أعملي الحواوشي الاسكندراني على الفحم بتتبيلة لذيذة وطعم رهيب

تعتبر الوجبات السريعة من أكثر الوجبات التي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة الأطفال لأنها ذات طعم لذيذ وشهي، وتوجد هناك العديد من الوجبات الشريعة ومنها الوجبات والساندوتشات حيث تقدم هذه الوجبات السريعة مع العديد من المقبلات الشهية ذات الطعم الرائع وهي البطاطس والكاتشب والمايونيز والمخللات وتعتبر هذه المقبلات تعطي نكهة إضافية لهذه الوجبات بالإضافة إلى أنها تعمل على فتح الشهية، والساندوتشات هي من أكثر الوجبات السريعة التي يقبل العديد عليها لتناولها لأنها خفيفة ويمكن تناولها في أي وقت وفي أي مكان على عكس الوجبات السريعة، ومن أكثر الساندوتشات التي تبدو بطعم رائع هي ساندوتشات الكفتة وساندوتشات الحواوشي بجميع أنواعه.

كيلو واحد فقط كم من اللحمة المفرومة.

ثلاث حبات فقط من البصل متوسطة الحجم.

ثلاث حبات فقط من الفلفل الأخضر المتوسط الحجم.

خمسة ملاعق كبيرة فقط من السمنة النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

كمية من العيش المصري الصغير.

كمية من الفحم.

أحضري إناء كبير وعميق وضعي به كيلو واحد من اللحمة المفرومة مع ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم المفروم مع ثلاث حبات من الفلفل الأخضر المفروم متوسطة الحجم وقومي بعجن اللحمة مع البصل والفلفل الأخضر.

بعد دمج وعجن الفلفل الأخضر مع البصل مع اللحمة المفرومة قومي بإضافة البهارات وهي إضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع ربع ملعقة صغيرة من الشطة مع ملعقة واحدة كبيرة من بهارات اللحمة وقومي بعجن هذه المكونات جيدا حتى تتشرب اللحمة التوابل المضافة.

بعد ذلك عليكي بتحضير العيش الذي تقومين بحشوه وقومي بتقطيع قطعة صغيرة من الطرف الخارجي وعليكي بإدخال هذه كمية من حشوة اللحمة داخل العيش ثم قومي بالضغط عليه حتى لا تخرج الحشو أثناء عملية التسوية.

بعد ذلك عليكي بعمل نفس هذه الخطوة مع باقي كمية اللحمة والعيش حتى نفاذ الكمية.

ثم أحضري صينينة كبيرة وقومي بدهنها بخمسة ملاعق كبيرة من السمنة النباتي وقومي برص عيش الحواوشي بها ثم ادخليها الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة.

ثم أحضري صينينة كبيرة وقومي بدهنها بخمسة ملاعق كبيرة من السمنة النباتي وقومي برص عيش الحواوشي بها ثم ادخليها الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة. بعد مرور ذلك الوقت وبعد إكتساب عيش الحواوشي اللون البني الشهي قومي بإخراجها من الفرن ثم عليكي بتحضير كمية من الفحم وضيفيه إلى هذه الصينية بعد تسخين الفحم جيدا وقومي بتغطية هذه الصينية جيدا حتى تأخذ رائحة ونكهة الفحم بعد ذلك عليكي بتقديم ساندوتشات الحواوشي بأشهى طعم.

مكونات عمل الحواوشي علي الفحمطريقة التحضير