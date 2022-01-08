أبهري أطفالك بصنع فطائر البيتزا المحشية هشة ولذيذة جداً

فطائر البيتزا المحشية ، هي وجبة لذيذة جداً وسريعة في تحضيرها يتم تحضيرها من مكونات بسيطة جداً ومغذية، تختلف طريقة تحضيرها عن طريقة تحضير البيتزا العادية، فهي عبارة عن فطائر صغيرة في الحجم يتم حشوها بحشوة خفيفة عبارة عن نوعين من الجبن مع نكهة الريحان اللذيذة ويتم تغليف العجينة من الخارج باستخدام الصلصة، لا تأخذ الكثير من الوقت داخل الفرن فبمجرد أن تكتسب اللون الذهبي وتتضاعف في الحجم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة بجانب السلطات بمختلف أنواعها أو أنواع الصوص المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر البيتزا المحشية بطريقة بسيطة وسهلة جداً.

مكونات عمل فطائر البيتزا المحشية

تتكون فطائر البيتزا من المكونات الآتية:ـ

3 أكواب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زيت ذرة.

كوب وربع من الماء.

للحشو

كوب من الجبن الشيدر المبشور.

نصف كوب من الجبن الأبيض.

ملعقة صغيرة ريحان.

صلصة البيتزا

2 حبة من الطماطم.

2 ملعقة من معجون الطماطم.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة من البصل.

قرن من الفلفل الأخضر صغير.

ملعقة صغيرة ريحان.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغير زعتر أخضر مفتت.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر البيتزا المحشية بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم بوضع الدقيق في وعاء كبير ثم نضيف الملح والسكر والحليب المجفف والبيكنج بودر والخميرة ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف الماء وزيت الذرة ونعجن المكونات باستخدام اليد أو العجان الكهربائي حسب الرغبة. نعجن المكونات حتي تتكون لدينا عجينة ناعمة وطرية، ثم توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتغطي وتترك في مكان دافئ حتي تختمر.

طريقة عمل صلصة البيتزا