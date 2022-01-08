طريقة عمل الفطيرة الحلوة بطريقة سهلة وشهية وبدون تخمير بألذ مذاق

طريقة عمل الفطيرة الحلوة ، من ألذ وأشهى الحلويات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها من الحلويات التي تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، فلا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة دونات محشية كاسترد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الفطيرة الحلوة بكل سهولة، وبألذ الوصفات سوف تجعلكم تحضرونها كل يوم.

مكونات طريقة عمل الفطيرة الحلوة

تتكون طريقة عمل الفطيرة الحلوة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 بيضة.

50 جم سكر.

80 جم زيت.

8 جم فانيليا.

340 جم دقيق.

8 جم بيكنج بودر.

رشة ملح.

مقادير الحشوة

250 جم مربى فراولة أو مربى الفواكه البرية.

بياض بيضة.

150 جم سكر بودر.

2 ملعقة كبيرة من مربى المشمش أو الفراولة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الفطيرة الحلوة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر والملح والفانيليا، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف إليه الزيت ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق بالتدريج ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نقسمها إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نفرد كل كرة من العجين بالشوبك على ورقة زبدة ونرش عليها القليل من الدقيق على شكل فطيرة بقطر 26 سم، ثم نضعها في صينية بحجم الفطيرة.

بعد ذلك نوزع عليها مربى الفراولة، ثم نضع فوفها الفطيرة الثانية.

ثم نضغط على أطراف الفطيرة بظهر الشوكة لغلقها.

ثم نزين الفطيرة بأسنان الشوكة.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه بياض البيضة ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يتكاثف الخليط.

ثم نضيف السكر البودر ونخفق جيدا حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

ثم نوزع الكريمة فوق الفطيرة ونساويها جيدا.

بعد ذلك نضع مربى الفراولة في كيس حلواني، ونزين بها الفطيرة على شكل خطوط.