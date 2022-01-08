طريقة عمل كيكة الشوفان الرهيبة الصحية بدون دقيق بأسهل طريقة للتخسيس بدون حرمان

طريقة عمل كيكة الشوفان كيكة الشوفان الصحية للإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية ومفضلة جدا للكبار والصغار، وذلك للفوائد المتعددة للشوفان فإنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة ويعمل على الوقاية من السكري وتعزيز صحة القلب وأيضا تحسين مظهر وصحة الجلد كما أنه غني بمضادات الأكسدة لاحتوائه على الكثير من الألياف وبالإضافة اللي ذلك يساعد على إنقاص الوزن.

طريقة عمل كيكة الشوفان

إليكم الطريقة الأسهل لعمل كيكة الشوفان اللذيذة وتعزيز نكهتها بجوز الهند لتقديمها في أوقاتك المفضلة لعائلتك وضيوفك:

مقادير كيكة الشوفان

2 كوب شوفان

كوب من جوز الهند

3بيضات

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

علبة قشطه أو كوب لبن حسب الرغبة

وملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو جافة حسب الرغبة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة التحضير

يسخن الفرن على درجة حرارة 180درجة وتخلط المكونات الجافة الشوفان وجوز الهند لتعزيز النكهة والقيمة الغذائية ويضاف إليهم البيكنج بودر، وفي الخلاط الكهربائي أو في إناء منفصل يمكننا خلط البيض والزيت والفانيليا والقشطة أو كوب اللبن مع نص كوب السكر وخلطهم جيدا، وبعد ذلك يتم إضافة المكونات الجافة السابق خلطها جميعا في الخلاط الكهربائي أو الإناء وخلط مزيج الكيكة كله حتى تمام التمازج، وأثناء الخلط يمكننا تحضير صينية التي ستبطن بالزبد والدقيق لتجنب التصاق الكيك في الصينية، ثم نقوم بسكب الخليط في الصينية وإدخالها الفرن السابق تشغيله، يتم اختبار النضج بعد نص ساعة من إدخال الكيك وذلك باستخدام خلة أسنان أو سكين نظيف حتى خروجه خالي من العجين عندها يتم التأكد من النضج التام للكيك، حينها يمكننا إخراج الكيك من الفرن وتركه يهدأ وتقطع حسب الرغبة ويمكن رشها بسكر بودر للتزين وتقديمها مع مشروبكم المفضل أو حفظها في علبه مغلقة خارج الثلاجة في مكان جاف لتناولها في أي وقت.