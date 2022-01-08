وصفة بديل البروتين والكيراتين لتنعيم الشعر الخشن والجاف والنتيجة لن يتخيلها عقلك

وصفة بديلة الكيراتين والبروتين تعتبر الحل المثالي لترطيب الشعر الجاف والخشن من خلال وصفات طبيعية مضمونة، ومن أكثر الطرق المنتشرة لتحضير هذه الوصفة هو استخدام صفار البيض، لأنه غني بالدهون والبروتينات المفيدة لصحة الشعر، وتضيف له اللمعان والنعومة المرغوبة، فإن الحل الأمثل هو البيض المعروف بنتائج الرائعة كبديل طبيعي للكيراتين والبروتين.

صفار بيضة واحدة كبيرة الحجم.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو اللوز الحلو أو الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل أبيض.

ست نقاط من أي زيت عطري مفضل للتغطية على رائحة البيض.

يتم وضع صفار البيض في بولة عميقة ثم يضاف العسل والزيت.

إذا كان القوام سميك يمكن إضافة القليل من المياه ليكون القوام كريمي.

تستخدم الفرشاة الخاصة بعملية صبغ الشعر لوضع الخلطة على فروة الشعر حتى الأطراف.

يترك على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يشطف المياه الدافئة ويغسل جيدًا بالشامبو.

من الممكن أن تكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيًا، والاستمرار سوف يجعل الشعر في حالة أفضل بالتدريج

يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والبروتين والفيتامين الضروري لبناء الشعر.

غني بفيتامين أ، ب ومادة اللوتين كما أنه يمد الشعر بنسبة 70% من احتياجاته من البروتين الذي يقوي ويرطب الشعر.

يحمي الشعر من التقصف من خلال الحفاظ عليه ضد العوامل الضارة التي تسبب ذلك، مثل بعض أنواع الشامبو، والشمس، والغبار.

يمنح البروتين الموجود في صفار البيضة القوة واللمعان إلى خصلات الشعر، وذلك بفضل الدهون المتوفرة فيه، حيث تعمل كغلاف خارجي للشعرة، فيجعلها أكثر لمعانًا وحيوية.

كما يحتوي على البيوتين المهم في تغذية بصيلات الشعر، وهذا يفيد في تطويل ونمو الشعر، إذا تم المواظبة على هذه الوصفة كل أسبوع.

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