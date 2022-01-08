مكون طبيعي من الكركم لصبع الشعر اللون الأشقر في دقائق بأقل تكلفة

الكركم هو نوع من التوابل التي يمكن استخدامها للمساعدة في حل مشاكل الشعر، على الرغم من أنه ليس من الضروري استخدام الكركم مع الحناء للحصول على شعر أشقر، فإن إضافة الكركم إلى الحنة من أجل Adoucir الشعر هي واحدة من أكثر الطرق فعالية لتحقيق الشعر الأشقر دون استخدام المنتجات الكيماوية، ويمكنك الحصول على شعر أشقر باستخدام الكركم فقط تابع معنا كما نوضح لك كيفية صبع شعرك في المنزل باستخدام الكركم بدلاً من الحناء في هذا المنشور.

يعد تلوين الشعر طريقة لتعديل مظهر وجهك أو تغطية الشعر الأبيض أو مجرد تغيير مظهرك للحصول على مظهر أكثر جمالًا وتميزًا وجاذبية، وهناك طرق طبيعية لترويض شعرك كالحناء والأعشاب ومن بينها الكركم، إنها طريقة طبيعية وفعالة من حيث التكلفة لجمال شعرك ويمكن استخدامها بمفردها أو مع الحنة.

ربع كوب من الكركم المطحون

2 كوب من الماء

نضع 2 كوب من الماء على النار حتي الغليان ثم نضع الكركم ونقوم بالتقليب جيداً حتي يمتزج نترك الخليط جانباً حتي يبرد تماماً ثم نقوم بتعبئة خليط الكركم في زجاجة بلاستيك نقوم يتحضير فوطة حول الرقبة للحماية الملابس من صبغ اللون ثم نضع خليط الكركم على الشعر باستخدام فرشاه ونورع في كل الجوانب من الأطراف حتي الجذور يتم ترك صبغة الشعر لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نشطف الشعر بالماء البارد يمكنك قبل وضع الصبغة على الشعر نقوم بالتجربة على جزء صغير من الشعر للتاكد من اللون المناسب قبل الوضع على الشعر.

2 كوب من الحنة

ملعقتين كبار من الكركم

كوب ماء

نقوم بوضع المكونات في وعاء ونقلبهم معاً حتي الحصول على قوام متجانس يترك المكونات على جانب لمدة 3 ساعات على الأقل ثم يوضع الخليط الصبغة على الشعر حتي تحصلي على النتيجة المرغوب فيها وبعد ذلك يشطف الشعر جيداً بالماء الفاتر ويمشط الشعر وتلاحظين الفرق في جماك ونعومة الشعر مثل الحرير هذه الخليط مفيدة جداً للشعر تجعل الشعر أكثر نعومة ويمنع من تساقط الشعر

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