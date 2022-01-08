فكرة عبقرية لسلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ ابهري ضيوفك وحيريهم وكمان طريقة خلطة المحشي الرهيبة

المحشي من الأطباق المميزة التي يحب العديد من الناس تناولها وذلك لأنها لذيذة وتحتوي على مكونات كثيرة يمكن اعدادها في المنزل بطريقة بسيطة ولكن دائما يستغرق المحشي الكثير من الوقت و الخطوات حتى نستطيع اعداده وهذا يؤدي إلى عزوف الكثير من الناس عن عمل المحشي باستمرار ولكن هناك طريقة يمكن من خلال ها إعداد المحتوى بطريقة سريعة عن استغرق وقت طويل وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى الكثير من الخطوات أو إلى الكثير من الأواني المنزلية ومن خلال هذا المقاس نتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلال ها إعداد المحشي دون أن يحتاج إلى الماء وسنتحدث أيضا عن الطريقة التي يمكن من خلالها ‏عدد المحشي دون أن نستخدم الكثير من الأواني المنزلية.

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سلق المحشي دون ماء

العديد من الأشخاص لا يحبون رايحة المحشي التي تخرج اثناء السلق لأنها تكون رائحة قوية ‏وربما لا تكون محبة للكثير من الناس ‏ممكن أن تبقى هذه الرائحة لفترة طويلة دون أن نشعر بها وتستمر حتى بعد الطهي المحشي اما عندما نقوم باستخدام طريقة الفريزر فإننا نحتاج إلى هذه الرائحة ولا نشعر بها.

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إعداد المحشي دون ماء

الخطوات التالية سنتحدث عن الطريقة التي من خلالها نستطيع إعداد المحشي دون ماء وهي:

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