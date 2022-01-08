فكرة عبقرية لسلق وتقطيع الكرنب بسرعة الصاروخ ابهري ضيوفك وحيريهم وكمان طريقة خلطة المحشي الرهيبة

المحشي من الأطباق المميزة التي يحب العديد من الناس تناولها وذلك لأنها لذيذة وتحتوي على مكونات كثيرة يمكن اعدادها في المنزل بطريقة بسيطة ولكن دائما يستغرق المحشي الكثير من الوقت و الخطوات حتى نستطيع اعداده وهذا يؤدي إلى عزوف الكثير من الناس عن عمل المحشي باستمرار ولكن هناك طريقة يمكن من خلال ها إعداد المحتوى بطريقة سريعة عن استغرق وقت طويل وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى الكثير من الخطوات أو إلى الكثير من الأواني المنزلية ومن خلال هذا المقاس نتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلال ها إعداد المحشي دون أن يحتاج إلى الماء وسنتحدث أيضا عن الطريقة التي يمكن من خلالها عدد المحشي دون أن نستخدم الكثير من الأواني المنزلية.
العديد من الأشخاص لا يحبون رايحة المحشي التي تخرج اثناء السلق لأنها تكون رائحة قوية وربما لا تكون محبة للكثير من الناس ممكن أن تبقى هذه الرائحة لفترة طويلة دون أن نشعر بها وتستمر حتى بعد الطهي المحشي اما عندما نقوم باستخدام طريقة الفريزر فإننا نحتاج إلى هذه الرائحة ولا نشعر بها.
الخطوات التالية سنتحدث عن الطريقة التي من خلالها نستطيع إعداد المحشي دون ماء وهي:
- أولا نقوم بإحضار ثمرة ملفوف كبيرة و نزيل الأوراق الخارجية منها.
- بعد ذلك مزيل راس الملفوف.
- ثم نقوم بتفكيك الأوراق ونضعها في كيس بلاستيك ثم نتركها داخل الفريزر.
- عند الحاجة إلى استخدام المحشي نخرج الملفوف من الفريزر ونضعه في المطبخ حتى يذوب تماما.
- بعد ذلك نقوم باستخدام اوراق المحشي وأن ولاحظ أنها أصبحت رطبه وطرية ويمكن فيها بسهولة وكأنه يتم سلق هذه الأوراق في الماء.
- تحصل الأوراق المحشي على رطوبة من الفريزر وذلك بسبب تجمع الثلج عليها وبعد ذلك ذوبان الثلج هذا يجعل عمل المحشي اسهل ويختصر علينا الكثير من الخطوات.
- يمكن استخدام نفس الطريقة مع محشي ورق العنب أيضا رغم انه لا يحتاج إلى الكثير من السلق مقارنة بالمحشي.
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المحشي من الأطباق المميزة التي يحب العديد من الناس تناولها وذلك لأنها لذيذة وتحتوي على مكونات كثيرة يمكن اعدادها في المنزل بطريقة بسيطة ولكن دائما يستغرق المحشي الكثير من الوقت و الخطوات حتى نستطيع اعداده وهذا يؤدي إلى عزوف الكثير من الناس عن عمل المحشي باستمرار ولكن هناك طريقة يمكن من خلال ها إعداد المحتوى بطريقة سريعة عن استغرق وقت طويل وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى الكثير من الخطوات أو إلى الكثير من الأواني المنزلية ومن خلال هذا المقاس نتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلال ها إعداد المحشي دون أن يحتاج إلى الماء وسنتحدث أيضا عن الطريقة التي يمكن من خلالها عدد المحشي دون أن نستخدم الكثير من الأواني المنزلية.
العديد من الأشخاص لا يحبون رايحة المحشي التي تخرج اثناء السلق لأنها تكون رائحة قوية وربما لا تكون محبة للكثير من الناس ممكن أن تبقى هذه الرائحة لفترة طويلة دون أن نشعر بها وتستمر حتى بعد الطهي المحشي اما عندما نقوم باستخدام طريقة الفريزر فإننا نحتاج إلى هذه الرائحة ولا نشعر بها.
الخطوات التالية سنتحدث عن الطريقة التي من خلالها نستطيع إعداد المحشي دون ماء وهي:
- أولا نقوم بإحضار ثمرة ملفوف كبيرة و نزيل الأوراق الخارجية منها.
- بعد ذلك مزيل راس الملفوف.
- ثم نقوم بتفكيك الأوراق ونضعها في كيس بلاستيك ثم نتركها داخل الفريزر.
- عند الحاجة إلى استخدام المحشي نخرج الملفوف من الفريزر ونضعه في المطبخ حتى يذوب تماما.
- بعد ذلك نقوم باستخدام اوراق المحشي وأن ولاحظ أنها أصبحت رطبه وطرية ويمكن فيها بسهولة وكأنه يتم سلق هذه الأوراق في الماء.
- تحصل الأوراق المحشي على رطوبة من الفريزر وذلك بسبب تجمع الثلج عليها وبعد ذلك ذوبان الثلج هذا يجعل عمل المحشي اسهل ويختصر علينا الكثير من الخطوات.
- يمكن استخدام نفس الطريقة مع محشي ورق العنب أيضا رغم انه لا يحتاج إلى الكثير من السلق مقارنة بالمحشي.