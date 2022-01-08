علاج التجاعيد طريقة عمل الكولاجين وتجديد خلايا البشرة بوصفة سحرية من المنزل

علاج التجاعيد والحصول علي بشرة مثالية نقية بموارد طبيعية متوفرة في المنزل، يعتبر الليمون من أهم المصادر الطبيعية للحصول على الكولاجين وتحفيز خلايا البشرة علي التجديد وعند تناوله كعصير فإنه يمد أجسادنا بفيتامين سي والذي يعتبر مضادا للشيخوخة ويمدنا بالبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم ويساعد على تحقيق التوازن بين مستويات الحموضة، وتقوية جهاز المناعة، ومكافحة العدوى.

علاج التجاعيد

للحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب الآتية :

حيث أن الليمون يحتوي على خصائص تبييض تُساعد على التقليل من لون البقع المعرضة لأشعة الشمس، والحروق البشرة الناتجة عن أشعة الشمس، والندوب الناتجة عن إصابات الجلد كحب الشباب، ويساعد على التخلص من سمرة الوجه، وتفتيح لونها.

يحفر الليمون خلايا البشرة على إنتاج الكولاجين لاحتواءه على عدة فيتامينات ومعادن حيث يحتوي على حامض الأسكوربيك وأيضا التخفيف من التجاعيد ومظاهر الشيخوخة عند إدخاله في روتين العناية بالبشرة اليومي.



تطهير البشرة وتنقيتها

يحتوي الليمون على خصائص مُضادةٍ للميكروبات قابضة تُساعد على تطهير البشرة وتركها صافية ناعمة خالية من العيوب والجراثيم والأتربة، وأيضا يزيل الليمون الزيوت الزائدة من البشرة فيعمل على توازن البشرة الدهنية وتركها نضرة ، ويعمل الليمون أيضا على علاج الاكزيما مع الاستخدام المتكرر.

عصير الليمون مع القليل من السكر و استخدامه كسنفرة للبشرة يعمل على تنعيم البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت وذلك لاحتواء الليمون على حمض السيتريك الذي بدوره ينعم البشرة ويساعد على ملء المسام المفتوحة.

تقليل الانتفاخ حول العين باستخدام بخاخ الليمون

الانتفاخ تحت العين الذي تحدث نتيجةً لقلة النوم والإجهاد مكافحة وذلك لاحتواء الليمون على فيتامين سي و الذي يعتبر مضاداً للشيخوخة ويُساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة، والتجاعيد.

نتيجة لاحتواء الليمون على حمض الموليك الذي يعد من أهم العناصر التي تساعد تفتيح البشرة وعلاج الملف وتوحيد لون البشرة وعلاج العديد من أنواع البقع الداكنة على البشرة مع استخدامه اليومي بانتظام.