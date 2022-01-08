بدون صبغات كيميائية.. طريقة صبغ الشعر بالحناء للحصول علي لون أشقر وغزالي بدون اكسجين

صبغ الشعر بالحناء، تلوين الشعر بألوان مختلفة هو هواية لكل أنثى، ولهذا تستخدم السيدات الصبغات الكيميائية طوال الوقت للحصول على ألوان مختلفة لشعرهن، لكن كما نعلم فإن كثرة استخدام الصبغات على الشعر تسبب له التقصف والجفاف وفي بعض الأحيان التساقط، لذلك نقدم لكم طريقة أخرى لتلوين الشعر بعدة ألوان باستخدام الحناء، وذلك بخلطها مع بعض المواد الطبيعية الغير مكلفة أبداً والأمنة على الشعر في نفس الوقت، وكما نعلم جميعاً فإن الحناء لا تضر الشعر أبداً بل لها فوائد كثيرة منها: تطهير الفروة وتخليصها من القشرة، كذلك تعمل الحناء على إيقاف تساقط الشعر.

نحتاج إلى كوب كبير من الحناء وثلث كوب من الكركم وثلث كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الخل وماء ساخن.

نضع جميع المكونات الجافة في طبق مناسب ثم نضيف عصير الليمون والخل ونقلب جيداً،

نضيف الماء الساخن إلى الخليط بالتدريج مع التقليب حتى نحصل على خليط كريمي متجانس، نوزع الخليط على الشعر بالكامل

ونغطيه بكيس بلاستيكي ونتركه لمدة لا تقل عن ست ساعات وبعد ذلك نغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو والبلسم الطبي.

نحتاج إلى خمسة ملاعق كبيرة من الحناء ونصف كوب من مغلي البابونج وملعقة كبيرة ونصف من خل التفاح وملعقة صغيرة من الخل،

نخلط جميع المكونات السابقة حتى نحصل على خليط متجانس، يمكن إضافة بعضاً من الماء الساخن إلى الخليط لتحويله إلى خليط كريمي يسهل فرده على الشعر.

نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن أربع ساعات ثم نقوم بغسله جيداً.

نحتاج إلى كوب كبير من الحناء ونصف كوب من زيت الزيتون وثلث كوب من الكركديه وثلث كوب من الشمندر المطحون وربع كوب من خل التفاح.

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة سوياً ثم نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة خمس ساعات أو أكثر.

فكلما زادت مدرة ترك الخليط على الشعر كلما حصلنا على اللون الأحمر بشكل أوضح، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً.

صبغ الشعر بالحناء للحصول علي اللون الأشقرطريقة صبغ الشعر باللون الكستنائي باستخدام الحناءطريقة صبغ الشعر باللون الأحمر باستخدام الحناء