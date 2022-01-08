طريقة عمل كرياتين لفرد الشعر بكل سهولة في المنزل

الكيراتين هو نوع من البروتينات التي تتكون منها الشعر والجلد والأظافر، ويوجد أيضًا في الأعضاء الداخلية والغدد، نظرًا لأن الكيراتين هو بروتين أساسي في بنية الشعر، يعتقد بعض الناس أن مكملات الكيراتين والأطعمة والعلاجات يمكن أن تساعد في تقوية الشعر وجعله أكثر صحة، تبحث العديد من الفتيات عن أفضل المنتجات لمساعدتهن على فرد وتنعيم شعرهن دون أي تأثير سلبي على شعرهن لذلك يعتبر الكيراتين من أفضل العلاجات للمساعدة في فرد الشعر المجعد حتى يصبح أملسًا وناعمًا علاوة على ذلك يحتوي على العديد من الفوائد الهامة التي تعمل لتغذية وتقوية بصيلات الشعر، لهذا سنتعلم في السطور التالية كيف يعمل الكيراتين الطبيعي على الشعر، تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل الكيراتين طبيعي لفرد الشعر.

يساعد الكيراتين على تقوية الشعر وبصيلاته وحمايته من التلف والتكسر الذي لا يمكن إصلاحه.

يزيد من نعومة الشعر حتى يصبح أملسًا وناعماً، كما يزيد من كثافة الشعر.

يزيد من لمعان الشعر بشكل فعال عن طريق تغذية الشعر وحمايته من التقصف وتساقط الشعر وحمايته من القشرة.

تساعد هذه الوصفة على تقوية الشعر حتى يصبح ناعماً وجميلاً عن طريق صنع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ونصف كوب من حليب جوز الهند.

بعد ذلك، يتم تحضير طبق صغير يضاف إليه عصير الليمون وحليب جوز الهند يتم خلط المكونات وتبريدها لمدة 24 ساعة ثم يوضع هذا الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة 45 دقيقة ثم يتم شطف الشعر بشامبو خفيف وماء دافئ للحصول على أفضل النتائج استخدم الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.