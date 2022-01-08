طريقة عمل لقمة القاضي زي المحلات بكل أسرارها وتكاتها ولونها الذهبي

في بعض الأحيان يفضل الكثير من الناس طهي حلوى سريعة تكفي جميع أفراد الأسرة خاصة وأن تحضير لقمة القاضي لا يستغرق أكثر من ساعة وسريعة في التحضير، كما يجب الإشارة أن لقمة القاضي من أشهر الأطعمة الشرقية الحلويات التي نجدها عدة أسماء حسب الدولة مثلا نجد من يسميها لقمة القاضي، وآخرون يسمونها الزلابية، وفي أماكن أخرى نجدها تسمى لقيمات ومن ناحية أخرى تسمى أفاما، كل هذا أدى إلى انتشار هذه الحلوى بين كثير من المواطنين العالم العربي، كما يجب الإشارة أن طريقة تحضير لقمة القاضي سهلة وبسيطة للغاية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.

مكوّنات العجينة:

كوبان من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة من كلٍ من:

خميرة فورية ناعمة.

فانيلا سائلة.

سكر.

كوب وربع ماء.

زيت ذرة للقلي.

كوبان من السكر.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج.

نصف ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.