طريقة عمل لقمة القاضي زي المحلات بكل أسرارها وتكاتها ولونها الذهبي

في بعض الأحيان يفضل الكثير من الناس طهي حلوى سريعة تكفي جميع أفراد الأسرة خاصة وأن تحضير لقمة القاضي لا يستغرق أكثر من ساعة وسريعة في التحضير، كما يجب الإشارة أن لقمة القاضي من أشهر الأطعمة الشرقية الحلويات التي نجدها عدة أسماء حسب الدولة مثلا نجد من يسميها لقمة القاضي، وآخرون يسمونها الزلابية، وفي أماكن أخرى نجدها تسمى لقيمات ومن ناحية أخرى تسمى أفاما، كل هذا أدى إلى انتشار هذه الحلوى بين كثير من المواطنين العالم العربي، كما يجب الإشارة أن طريقة تحضير لقمة القاضي سهلة وبسيطة للغاية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.المقادير المطلوبة لعمل لقمة القاضي
مكوّنات العجينة:
- كوبان من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة من كلٍ من:
- خميرة فورية ناعمة.
- فانيلا سائلة.
- سكر.
- كوب وربع ماء.
- زيت ذرة للقلي.
- كوبان من السكر.
- كوب واحد من الماء.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج.
- نصف ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.
- يضاف الدقيق والملح والنشا والسكر والخميرة والماء والفانيليا إلى وعاء الخلاط وتشغيل الخلاط على سرعة منخفضة حتى يتم الحصول على الخليط.
- نسكب العجينة في وعاء عميق ونغطيها بغطاء نايلون ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعتين تقريبا حتى تخمر العجينة وتأكد من تقليب العجين قليلا لبضع ثوان باستخدام ملعقة بلاستيكية واسعة بعد مرت ساعة، غطي العجينة مرة أخرى واتركيها دافئة.
- صب الكمية المطلوبة من الزيت في مقلاة عميقة بارتفاع حوالي خمسة سنتيمترات وقم بتسخين الزيت على نار متوسطة.
- ضعي الشراب في وعاء عميق بجانبك أثناء قلي العجين، وفي وعاء صغير آخر ضعي وعاء به القليل من الزيت لإبقاء الملعقة بالداخل أثناء تشكل اللقمات.
- أحضر ملعقتين إحداهما بفتحات كبيرة والأخرى بملعقة صغيرة.
- هناك عدة طرق لتشكيل عجينة لقيمات القاضي: نضع ملعقة صغيرة في الزبدة ثم نضعها في عجينة لقمة القاضي لحشوها، ثم نضع الملعقة على الزيت الساخن في المقلاة ونغمسها بها إبهامك حتى يغرق في العجين ويكون على شكل كرة كثيفة في الزيت.
- كرر تشكيل لقمة القاضي إلى كرات متشابهة حتى تمتلئ المقلاة.
- استخدمي ملعقة مثقبة للضغط برفق على الكرات وهي لا تزال في الزيت وقلبيها حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب.
- تُرفع كرات العجين من الزبدة وتوضع في الشراب مباشرةً.
- خذ ملعقة مثقبة ثانية وقلّب عضة القاضي قليلاً حتى يتم امتصاصها بالكامل، قم بإزالة العوامة من الشراب وضعها في وعاء التقديم.
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في بعض الأحيان يفضل الكثير من الناس طهي حلوى سريعة تكفي جميع أفراد الأسرة خاصة وأن تحضير لقمة القاضي لا يستغرق أكثر من ساعة وسريعة في التحضير، كما يجب الإشارة أن لقمة القاضي من أشهر الأطعمة الشرقية الحلويات التي نجدها عدة أسماء حسب الدولة مثلا نجد من يسميها لقمة القاضي، وآخرون يسمونها الزلابية، وفي أماكن أخرى نجدها تسمى لقيمات ومن ناحية أخرى تسمى أفاما، كل هذا أدى إلى انتشار هذه الحلوى بين كثير من المواطنين العالم العربي، كما يجب الإشارة أن طريقة تحضير لقمة القاضي سهلة وبسيطة للغاية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.المقادير المطلوبة لعمل لقمة القاضي
مكوّنات العجينة:
- كوبان من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة صغيرة من كلٍ من:
- خميرة فورية ناعمة.
- فانيلا سائلة.
- سكر.
- كوب وربع ماء.
- زيت ذرة للقلي.
- كوبان من السكر.
- كوب واحد من الماء.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج.
- نصف ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.
- يضاف الدقيق والملح والنشا والسكر والخميرة والماء والفانيليا إلى وعاء الخلاط وتشغيل الخلاط على سرعة منخفضة حتى يتم الحصول على الخليط.
- نسكب العجينة في وعاء عميق ونغطيها بغطاء نايلون ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعتين تقريبا حتى تخمر العجينة وتأكد من تقليب العجين قليلا لبضع ثوان باستخدام ملعقة بلاستيكية واسعة بعد مرت ساعة، غطي العجينة مرة أخرى واتركيها دافئة.
- صب الكمية المطلوبة من الزيت في مقلاة عميقة بارتفاع حوالي خمسة سنتيمترات وقم بتسخين الزيت على نار متوسطة.
- ضعي الشراب في وعاء عميق بجانبك أثناء قلي العجين، وفي وعاء صغير آخر ضعي وعاء به القليل من الزيت لإبقاء الملعقة بالداخل أثناء تشكل اللقمات.
- أحضر ملعقتين إحداهما بفتحات كبيرة والأخرى بملعقة صغيرة.
- هناك عدة طرق لتشكيل عجينة لقيمات القاضي: نضع ملعقة صغيرة في الزبدة ثم نضعها في عجينة لقمة القاضي لحشوها، ثم نضع الملعقة على الزيت الساخن في المقلاة ونغمسها بها إبهامك حتى يغرق في العجين ويكون على شكل كرة كثيفة في الزيت.
- كرر تشكيل لقمة القاضي إلى كرات متشابهة حتى تمتلئ المقلاة.
- استخدمي ملعقة مثقبة للضغط برفق على الكرات وهي لا تزال في الزيت وقلبيها حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجوانب.
- تُرفع كرات العجين من الزبدة وتوضع في الشراب مباشرةً.
- خذ ملعقة مثقبة ثانية وقلّب عضة القاضي قليلاً حتى يتم امتصاصها بالكامل، قم بإزالة العوامة من الشراب وضعها في وعاء التقديم.