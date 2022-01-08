شوكولاتة باونتي وطريقة عملها في البيت بمكونات بسيطة وطعم رائع 

شوكولاتة باونتي من ألذ أنواع الشوكولاتات حيث إنها تجمع بين الشوكولاتة وجوز الهند والحليب، عند مزجهم في قالب واحد فإننا نتوقع روعة المذاق، فالأطفال يعشقون الشوكولاتة وجوز الهند فعندما يندمجوا معًا فإن المذاق سيفوق الروعة والجمال، كما أن الشوكولاتة مفيدة لصحة القلب وهي محببة لدى الصغار والكبار فإن شوكولاتة باونتي قد نالت إعجاب الجميع لجمالها وطعمها اللذيذ؛ ولكن هناك من لا يستطيع شرائها حيث إن سعرها لا يتناسب مع حالتهم المادية، وهناك من لديه فوبيا من الحلوى المصنوعة خارج البيت؛ لذلك سنقدم لكم طريقة صنع شوكولاتة الباونتي بكل سهولة وبأبسط المكونات وهي مضمونة ورائعة وجميلة

3 أكواب من جوز الهند الناعم( 250 جم)

250 جم شوكولاتة بني خام

3 ملاعق شوكولاتة بيضاء

كوب من اللبن المكثف

نقوم بتسييح الشوكولاتة من خلال عمل حمام مائي

نمزج جوز الهند واللبن المكثف جيدًا للحصول على خليط متجانس

نضع الخليط على كيس بلاستيك ونفرده على الكيس جيدا بحيث يكون السمك حوالي 1 سم

نقوم بتسوية الأطراف جيدًا والتخلص من الزوائد

ثم نضعه داخل الثلاجة أو الفريزر مدة 10 دقائق حتى يتماسك

وبعد ذلك نقوم بتقطيعه وتشكيله بالشكل الذي نريده

ثم نضع تلك القطع في الشوكولاتة السائلة ونقلبها جيدا

نخرجها على ورق زبدة ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك

بعد ذلك تصبح جاهزة و نضعها في أطباق التقديم

مقادير شيكولاتة الباونتيطريقة عمل شوكولاتة الباونتي

هناك طريقة أخرى لعمل شوكولاتة الباونتي بنفس المقادير، ولكن طريقة التشكيل مختلفة

3 أكواب من جوز الهند الناعم( 250 جم)

250 جم شوكولاتة بني خام

3 ملاعق شوكولاتة بيضاء

كوب من اللبن المكثف

نمزج جوز الهند مع الحليب المكثف جيدًا

نقوم بتشكيل كرات من خليط جوز الهند والحليب مع وضع حبة لوز داخل كل كرة

نغمس الكرة داخل الشوكولاتة البيضاء أو البني حسب الرغبة

يمكن غمس بعض الكرات داخل جوز الهند المبشور إذا أردنا ذلك

نضع الكرات على ورق زبدة

نضع الكرات داخل الثلاجة حتى تمام التماسك

يمكن الاحتفاظ بها في الثلاجة في علبة محكمة الغلق أو تقديمها في طبق التقديم

مكونات شوكولاتة الباونتيطريقة التحضير