طريقة عمل شوربة العدس على الطريقة الحديثة صحية مفيدة متكاملة العناصر الغذائية

شوربة العدس الشهية بطريقة صحية لإمداد الجسم بالطاقة وأيضا العناصر الغذائية الأساسية، حيث يحتوي العدس الأصفر على الحديد والماغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامين ب وحمص الفوليك والبوتاسيوم ويعد مصدر أساسي البروتين والألياف الغذائية واحتوائه على مضادات للأكسدة مما يقلل خطر الإصابة بالسرطان حيث يحسن من الاستجابة المناعية ومفيد جدا للأم الحامل حيث يدعم نمو الجنين وينظم مستوى السكر في الدم.

شوربة العدس الصحية

إليكم الطريقة الصحية الشهية بمقادير متوفرة في المنزل لعمل كمية وفيرة من الشوربة لعائلة من 4 إلى 6 أفراد .

2 كوب عدس اصفر

ثمرة جزر

1 بصلة

2 فص ثوم

2ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 مرقة دجاج

ليمون

بقدونس

ملح وفلفل وكمون و بهارات حسب الرغبة

يتم إحضار إناء طبخ كبير ووضع ملعقتين الزيت زيتون ووضع بصلة مبشورة في الزيت مع تقليبها حتى يتغير لونها للبني الفاتح. بعد ذلك نضيف فصين الثوم مفرومين البصل وتقلبهم ف الزيت معا. ثم نضيف الجزر مبشورة وتقلب مع البصل والثوم. ثم نقوم بإضافة كوبين العدس بعد غسله جيدا بالماء وتصفيته يوضع مع الحزر و البصل والثوم ويقلب ويتم تغطية العدس تماماً بالماء حتى النضج. عند نضج العدس نضيف الملح والفلفل ومكعب أو مكعبين من مرقة الدجاج حسب الرغبة وأيضا يضاف الكمون ولتعزيز اللون الأصفر للعدس يمكننا إضافة ملعقة صغيرة من ألكركم وتقليب العدس. عند بداية غليان شوربة العدس الشهية نقوم برفعها من النار ونقوم بخلطها في الخلاط أو الهاند بلندر للحصول على قوام شوربة كريمي شهي.

مقادير شوربة العدس بالطريقة الصحيةطريقة تحضير شروبة العدس الصحية

تقدم الشوربة في إناء التقديم وتزين بالبقدونس بجانبها التوست الأسمر أو عيش اسمر محمص حسب الرغبة والليمون أيضا فتكون واجبة متكاملة العناصر غنية وصحية تمد أجسادنا بالطاقة والدفء.