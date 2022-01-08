طعم وريحة تجنن… تتبيلة الكفتة المشوية في المنزل وصفة سحرية ومميزة

تتبيلة الكفتة المشوية في المنزل، نعرض لكم تتبيلة لبعض المشويات لتحضيرها في المنزل بطريقة آمنة صحية ومضمونة، حتي تتمكني عزيزتي من تجهيز وجبات لذيذة للاولاد بتوابل مضمونة، وكذلك تقومي بوضع جميع العناصر الغذائية التي تحتاجي إليها، وتعتبر الكفتة من أشهر المشاوي في مصر والعديد من الدول العربية، وتلقي هذة الوصفة بالتحديد بحثا مكثفا لمحاولة الوصول الي افضل تتبيلة، وكذلك ضمان الحصول علي كفتة متماسكة وغير مفككة، وهو السر الخطير الذي نكشف عنة، حيث يمكنك وضع مكون واحد فقط والاستمتاع بأصابع الكفتة المتماسكة والشهية للغاية.

تتبيلة الكفتة المشوية في المنزل

نوضح لكم سر تتبيلة الكفتة المشوية في المنزل، والتي تعتبر اللحم المفروم هي العنصر الاساسي المكون لها، فقط مع بعض البصل والبهارات سوف تستمتعي باطعم والذ كفتة علي الاطلاق، ونبدأ الآن في إستعراض مكونات تحضيرها لكم عبر موقعنا ثقفني

كيلو لحم مفروم ناعم.

تفل بصل مقدار 6 معالق كبيرة.

معلقة ملح.

نصف معلقة فلفل اسود.

قرفة.

جنزبيل.

بيضة.

كمون.

خطوات تحضير طبق كفتة في المنزل

وباعتبار أطباق المشاوي من اشهر الاطباق التي يفضل تناولها الكبار والصغار، خاصة انها صحية وخفيفة، وينصح العديد من الاطباء الاشخاص المقبلين علي فقدان الوزن الي تناول اطباق الطعام المسلوق او المشوي، ويمكنكم تناول الفراخ المشوية بتتبيلة سحرية مع الكفتة الاي نحن علي صدد عرض خطوات تحضيرها لكم في المنزل