وصفة التبييض الفوري للمناطق الحساسة وبين الفخذين والأماكن السوداء والنتيجة ستدهشك

تفتيح المناطق الحساسة من الأمور التي تشغل بال السيدات، وهذا بسبب الاسمرار الذي يحدث في هذه المناطق، والذي يكون نتيجة عوامل مختلفة ولكن النتيجة واحدة، هو اسمرار هذه المناطق مما يسبب الإحراج مع شريك حياتك ويؤثر بالسلب على مظهرك أمامه، لهذا توجد مجموعة من الوصفات التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة المكونات متوفرة في المنزل، ولكن يجب المحافظة على الاستمرار بالعناية بهذه المناطق حتى تحصلين على النتيجة التي ترغبين فيها.خلطات تفتيح المناطق الحساسة
تعمل هذه الخلطات على تبييض وترطيب المناطق الحساسة، والحفاظ عليها لهذا يجب الاستمرار عليها ومن هذه الخلطات ما يلي:
- خلطة الليمون مع البيكربونات، لأنه من المعروف أن الليمون يساعد على تفتيح البشرة بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، وتقوم البيكربونات بعمل صنفرة لهذه المنطقة مما يعطي النعومة وكذلك يساعد الليمون على التغلغل داخل خلال الجلد، ولكن يجب التأكد أنه لن يسبب الليمون أي تهيج في الجلد.
- استخدم الليمون بمفرده، من خلال وضعه على المناطق الحساسة لمدة 10 دقائق كل يوم حتى يعطي النتيجة المطلوبة.
- وضع جل الصبار يستخدم في عملية التبييض بسبب احتوائه على العناصر الهامة ومن أهمها فيتامين E، الذي يعمل على ترطيب الجلد ويتم وضعة يومياً، لمدة 20 دقيقة حتى يتخلل داخل خلايا الجلد.
- استخدام خلطة النشا مع الفازلين، وذلك من خلال مزجها مع بعضها وعمل ناسك لهذه المنطقة مما يعمل على ترطيبها وتفتيح لون الجلد مما يعطي درجة التبييض المطلوبة عند الاستمرار على استخدامه.
- ماسك الليمون مع السكر وهو من الماسكات التي بعد أن يتم وضعها تعمل على تقشير الجلد ولكن عمل ذلك بلمسة خفيفة على هذه المناطق، حيث أن الجلد في هذه المنطقة يكون رقيق ولكن تساعد هذه الوصفة على تفتيح المناطق الغامقة.
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تفتيح المناطق الحساسة من الأمور التي تشغل بال السيدات، وهذا بسبب الاسمرار الذي يحدث في هذه المناطق، والذي يكون نتيجة عوامل مختلفة ولكن النتيجة واحدة، هو اسمرار هذه المناطق مما يسبب الإحراج مع شريك حياتك ويؤثر بالسلب على مظهرك أمامه، لهذا توجد مجموعة من الوصفات التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة المكونات متوفرة في المنزل، ولكن يجب المحافظة على الاستمرار بالعناية بهذه المناطق حتى تحصلين على النتيجة التي ترغبين فيها.خلطات تفتيح المناطق الحساسة
تعمل هذه الخلطات على تبييض وترطيب المناطق الحساسة، والحفاظ عليها لهذا يجب الاستمرار عليها ومن هذه الخلطات ما يلي:
- خلطة الليمون مع البيكربونات، لأنه من المعروف أن الليمون يساعد على تفتيح البشرة بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، وتقوم البيكربونات بعمل صنفرة لهذه المنطقة مما يعطي النعومة وكذلك يساعد الليمون على التغلغل داخل خلال الجلد، ولكن يجب التأكد أنه لن يسبب الليمون أي تهيج في الجلد.
- استخدم الليمون بمفرده، من خلال وضعه على المناطق الحساسة لمدة 10 دقائق كل يوم حتى يعطي النتيجة المطلوبة.
- وضع جل الصبار يستخدم في عملية التبييض بسبب احتوائه على العناصر الهامة ومن أهمها فيتامين E، الذي يعمل على ترطيب الجلد ويتم وضعة يومياً، لمدة 20 دقيقة حتى يتخلل داخل خلايا الجلد.
- استخدام خلطة النشا مع الفازلين، وذلك من خلال مزجها مع بعضها وعمل ناسك لهذه المنطقة مما يعمل على ترطيبها وتفتيح لون الجلد مما يعطي درجة التبييض المطلوبة عند الاستمرار على استخدامه.
- ماسك الليمون مع السكر وهو من الماسكات التي بعد أن يتم وضعها تعمل على تقشير الجلد ولكن عمل ذلك بلمسة خفيفة على هذه المناطق، حيث أن الجلد في هذه المنطقة يكون رقيق ولكن تساعد هذه الوصفة على تفتيح المناطق الغامقة.