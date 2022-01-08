اصنعي الشيبسي البيتي المقرمش بمكونات بسيطة وطعم رائع ولذيذ

الشيبسي البيتي ، من ألذ أنواع المقرمشات اللذيذة التي تلقي إقبالاً كثيراً من الأطفال وكثيراً من الأشخاص الكبار، ويعتمد الكثير منا على شرائه من الخارج من المحلات، لكن من خلال خطوات بسيطة جداً يمكننا عمله بالمنزل بمكونات بسيطة جداً لضمان جودته وحفاظاً على صحتنا من المواد الحافظة الموجودة به، فتحضيره يكون بالمنزل من خلال مكونات طبيعية وآمنة جداً، وتعطي له نفس الطعم المقرمش، كما أنه يمكن إعداده بنكهات مختلفة مثل الملح والخل أو الشطة والليمون أو الكاتشب فالطعم يرجع إلي الرغبة والذوق، وتعد البطاطس من الأكلات المغذية والمفيدة وتقدم العديد من الأصناف منها وتعد من أكثر الوجبات المحببة لدي الأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الشيبسي البيتي بألذ طعم وأبسط الطرق

مكونات عمل الشيبسي البيتي

يتكون الشيبسي من مكونات سهلة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

أربع حبات من البطاطس.

ماء ساخن.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة خل.

نصف كوب كاتشب.

طريقة التحضير

يتم تحضير الشبسي البيتي المقرمش بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقشير حبات البطاطس ثم نقوم بغسلها جيداً من النشا الموجود بالبطاطس بالماء، ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح رفيعة باستخدام السكين أو ماكينة الشيبسي. نقوم بغسل شرائح الشيبسي في ماء عادي، حتي نتخلص من نشا البطاطس الموجود بالداخل. ثم نقوم بإحضار وعاء ونضع به ماء ساخن مغلي ثم نضع به الخل والكركم والكاتشب ونمزج المكونات جيداً. نضع شرائح البطاطس في الماء المغلي، ونتركها لحوالي ربع ساعة حتي يصبح الماء فاتر أو دافئ قليلاً.

طريقة التسوية