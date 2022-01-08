أسرار التجار ملعقة سحرية لتخزين الليمون من السنة للسنة دون تغير الطعم أو اللون

ملعقة سحرية تخزين الليمون من السنة للسنة دون تغير، من أكثر الثمار التي يحتاج إلي استخدامها الكثيرون فلا غني عن وجودها في المنزل، ففي بعض الأحيان يكون الليمون غير متوفر بالأسواق أو سعر الليمون مرتفع، فتلجأ ربة المنزل إلي تخزين كمية كبيرة من الليمون حتي يكون من فى لديها بصورة مستمرة عند الحاجة إلية، لأن يتم استخدامه في تحضير الكثير من الأطعمة.

أسرار التجار لتخزين الليمون من السنة للسنة دون تغير

هناك الكثير من الطرق الآمنة التي تساعدك في حفظ الليمون من السنة للسنة دون أن يحدث تغير في الطعم أو اللون، فكل ما عليك أن تختاري كمية الليمون التي ترغبين في تخزينها بشكل جيد وتتركي الفاسد، ثم قومي بغسل الليمون وتجفيفة جيداً وتحضير للتخزين، قومي بإحضار أكياس من البلاستيك قومي بتعبئة الأكياس بكمية الليمون المتواجدة معك، عليك تفريغها من الهواء ثم قومي بحفظها في الثلاجة لحين الرغبة في استخدامه، وعليك متابعتة بشكل مستمر حتي تقوم بإخراج الفاسد.

بملعقة سحرية تخزين الليمون من السنة للسنة

يمكنك تحضير برطمان نظيف ووضع الليمون بداخلة، وعليك وملئ البرطمان بالماء ويمكنك حفظ الليمون بهذه الطريقة ووضعة في الثلاجة، ويمكنك استخدامة في الوقت الذي ترغب فيه، يمكنك أيضا حفظ كمية كبيرة من الليمون من خلال لف كل واحدة على حدة بورق الالمونيوم فهو يساعد في حفظ الليمون لوقت طويل.

أفضل طريقة لتخزين الليمون دون تغير الطعم أو اللون

عليك غسل الليمون جيداً وعمرة بالماء لمدة ليلة كاملة، عليك تقسيم الليمون إلي أربع أقسام دون فصلة، ووضع كمية كبيرة من الملح بداخلة وإغلاقة مرة أخرى، ونقوم بنفس الخطوة مع كمية الليمون بالكامل، نقوم بإحضار برطمان زجاجي ووضع كمية من الملح بداخلة ثم نقوم برص الليمون فوق بعضة حتي يمتلئ بالكامل ويمكن بذلك حفظة فأن هذه الطرق بسيطة وسهلة ويمكن لربة المنزل حفظ الليمون بهذه الطريقة بسهولة دون فائدة أو تغير الطعم واللون لفترات طويلة وبأقل المكونات وتكون متوفرة في المنزل فيمكنك تخزين الليمون والتأكد من عدم فسادة.