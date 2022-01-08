طبيب أمريكي ينشر أفضل طريقة لتقوية المناعة وحماية جسمك من الأمراض خاصة في الشتاء

يحمي جهاز المناعة الجسم من ملايين البكتيريا الضارة والفيروسات والفطريات ومسببات الحساسية كل يوم، ويمكن لهذه البكتيريا والفيروسات والفطريات والمواد المسببة للحساسية أن تصيب الجسم بطرق مختلفة، يعمل الجهاز المناعي بكفاءة للحفاظ على حياتنا، فأي خلل بسيط فيه يتسبب في أعراض سريعة ويجعل الجسم عرضة للأمراض والفيروسات دون وقاية.

يختار العديد من الأشخاص تناول الأطعمة الجاهزة والأطعمة المقلية، وتحتوي هذه الأطعمة على سعرات حرارية كثيرة تكفي لنمو الجسم، ولكنها تفتقر إلى الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لعمل أعضاء الجسم (خاصة الجهاز المناعي).

يحتاج الجهاز المناعي القوي إلى فترة راحة للجسم لإعادة تنشيطه، عندما يكون النوم غير كافٍ، يفقد الجهاز المناعي جزءًا من كفاءته ويكون عرضة للفيروسات.

التمارين الرياضية مهمة جدا لصحة الإنسان وأيضا مهمة جدا لتقوية جهاز المناعة، ومع ذلك، فإن التمرين المفرط يمكن أن يقلل أيضًا من كفاءة جهاز المناعة ويجعل الجسم عرضة للفيروسات والكائنات الحية الدقيقة.

قد يكون الإجهاد عدوًا لجهاز المناعة بعد انتقال الفيروسات والكائنات الحية الدقيقة في الطبيعة، لأنه أثناء الإجهاد، ينتج الجسم كمية كبيرة من هرمون التوتر “الكورتيزول”، وذلك يعرض الجسم للخطر.

النيكوتين يستنفد جهاز المناعة ويؤثر سلبًا على عمله، يمكن للدخان الناتج عن النيكوتين الذي يدخل الرئتين أن يسبب آثارًا جانبية ويجعل جهاز المناعة يستجيب لها، تتوقف الأغشية المخاطية في الشعب الهوائية عن العمل، ويمكن للبكتيريا والفيروسات أن تمر من خلالها دون حماية، يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة.