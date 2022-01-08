المعجزة الربانية كريم القهوة والنشا لنفخ الخدود تفتيح الوجه 10 درجات

كريم القهوة والنشا من الوصفات الطبيعية للبشرة، والتي تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة في البشرة، كما أن تساعد على تجديد الخلايا، فيمنحكِ بشرة ناعمة ورطبة، وتتميز هذه الوصفة بأنها تعمل على نفخ الخدود في وقت قصير، ويعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها، خاصة البشرة التي تعرضت لأشعة الشمس، فيمنح بشرتك حيوية ونضارة وتبدو أصغر من سنها.

اصنعي وصفة طبيعية لتفتيح البشرة نفخ الخدود دون الحاجة لشراء منتجات من مستحضرات التجميل، نقدم لكِ خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة متوفرة لديكِ.

المكونات:

فنجان صغير قهوة.

2 ملعقة صغيرة من النشادر.

½ ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

1 ملعقة صغيرة زيت اللوز.

طريقة تحضير كريم القهوة والنشا

يساعد هذا الكريم على تفتيح البشرة 10 درجات، فإن كنتِ تعانين من اسمرار البشرة بسبب أشعة الشمس، فقومي باستخدام هذا الكريم وستلاحظين نتائج مذهلة في وقت قصير، اتبعِ الخطوات الآتية: –