المعجزة الربانية كريم القهوة والنشا لنفخ الخدود تفتيح الوجه 10 درجات

كريم القهوة والنشا من الوصفات الطبيعية للبشرة، والتي تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة في البشرة، كما أن تساعد على تجديد الخلايا، فيمنحكِ بشرة ناعمة ورطبة، وتتميز هذه الوصفة بأنها تعمل على نفخ الخدود في وقت قصير، ويعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها، خاصة البشرة التي تعرضت لأشعة الشمس، فيمنح بشرتك حيوية ونضارة وتبدو أصغر من سنها.كريم القهوة والنشا
اصنعي وصفة طبيعية لتفتيح البشرة نفخ الخدود دون الحاجة لشراء منتجات من مستحضرات التجميل، نقدم لكِ خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة متوفرة لديكِ.
المكونات:
- فنجان صغير قهوة.
- 2 ملعقة صغيرة من النشادر.
- ½ ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.
- 1 ملعقة صغيرة زيت اللوز.
يساعد هذا الكريم على تفتيح البشرة 10 درجات، فإن كنتِ تعانين من اسمرار البشرة بسبب أشعة الشمس، فقومي باستخدام هذا الكريم وستلاحظين نتائج مذهلة في وقت قصير، اتبعِ الخطوات الآتية: –
- احضري وعاء صغير ثم ضعي به كلًا من القهوة والنشا وقلبي المكونات جيدًا حتى يذوب النشا مع فنجان القهوة تمامًا.
- ضعي الوعاء على نار هادئة وقلبي باستمرار حتى تحصلين على قوام ثقيل.
- ارفعي الوعاء من على النار ثم ضيفي كلًا من زيت اللوز وزيت جوز الهند وقلبي جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي.
- احضري علبة متوسطة الحجم لحفظ الكريم به واغلقيه جيدًا ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 20 دقيقة ليصبح متماسك.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم قومي بتوزيع الكريم على وجهك بالتساوي.
- اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى أن يجف.
- قومي بغسل وجهك بالماء البارد جيدًا.
- ستلاحظين بشرة ناعمة ونضارة ورطبة.
- كرري استخدام كريم القهوة والنشا كل ليلة قبل النوم لتحصلين على خدود منتفخة وبشرة بيضاء.
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كريم القهوة والنشا من الوصفات الطبيعية للبشرة، والتي تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة في البشرة، كما أن تساعد على تجديد الخلايا، فيمنحكِ بشرة ناعمة ورطبة، وتتميز هذه الوصفة بأنها تعمل على نفخ الخدود في وقت قصير، ويعمل على توحيد لون البشرة وتفتيحها، خاصة البشرة التي تعرضت لأشعة الشمس، فيمنح بشرتك حيوية ونضارة وتبدو أصغر من سنها.كريم القهوة والنشا
اصنعي وصفة طبيعية لتفتيح البشرة نفخ الخدود دون الحاجة لشراء منتجات من مستحضرات التجميل، نقدم لكِ خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة متوفرة لديكِ.
المكونات:
- فنجان صغير قهوة.
- 2 ملعقة صغيرة من النشادر.
- ½ ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.
- 1 ملعقة صغيرة زيت اللوز.
يساعد هذا الكريم على تفتيح البشرة 10 درجات، فإن كنتِ تعانين من اسمرار البشرة بسبب أشعة الشمس، فقومي باستخدام هذا الكريم وستلاحظين نتائج مذهلة في وقت قصير، اتبعِ الخطوات الآتية: –
- احضري وعاء صغير ثم ضعي به كلًا من القهوة والنشا وقلبي المكونات جيدًا حتى يذوب النشا مع فنجان القهوة تمامًا.
- ضعي الوعاء على نار هادئة وقلبي باستمرار حتى تحصلين على قوام ثقيل.
- ارفعي الوعاء من على النار ثم ضيفي كلًا من زيت اللوز وزيت جوز الهند وقلبي جيدًا حتى تحصلين على قوام كريمي.
- احضري علبة متوسطة الحجم لحفظ الكريم به واغلقيه جيدًا ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 20 دقيقة ليصبح متماسك.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم قومي بتوزيع الكريم على وجهك بالتساوي.
- اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى أن يجف.
- قومي بغسل وجهك بالماء البارد جيدًا.
- ستلاحظين بشرة ناعمة ونضارة ورطبة.
- كرري استخدام كريم القهوة والنشا كل ليلة قبل النوم لتحصلين على خدود منتفخة وبشرة بيضاء.