توكلنا إثبات الإصابة بكورونا من خلال التطبيق وتحويل الحالة الصحية بعد التعافي بالسعودية

توكلنا إثبات الإصابة بكورونا بالمملكة العربية السعودية تم التأكيد عليها اليوم السبت 8 يناير 2022 الموافق 5 جمادى الآخرة 1443هـ عبر الحساب الرسمي الإلكتروني لتطبيق توكلنا فمن الضروري على كافة المواطنين والقائمين عى أرض المملكة إثبات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومن ثم تحويل الحالة الصحية في حال التعافي للحالة الصحية السابقة بعد ثبوت التعافي من قبل وزارة الصحة السعودية بخطوات بسيطة من خلال تطبيق توكلنا.

إضافة لما سبق ذكره فإن تطبيق توكلنا أوضح أن حالة المريض المصاب بفيروس كورونا تظهر باللون البني في التطبيق، وهو ما يتطلب معه من المصاب المكوث التام في المنزل ومنعه من الخروج نهائيًا، مع إلغاء كافة تصاريح نشط للمستخدم، كما شدد التطبيق على أن بضرورة تغيير الحالة الصحية لأنه دليل لحالة المواطن التي بموجبها يتمتع بتصاريح التحرك، وتقديم الخدمات المتعددة خاصة بالقطاع الحكومي، وبإمكان المواطن بخطوات بسيطة من خلال التطبيق وهي التواصل مع التطبيق من خلال الرقم 937.

كذلك سبق وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية بإمكانية تغيير الحالة الصحية للمتعافين من كورونا بعد الإصابة منذ يوم 5 يناير 2022م الماضي، وقد تم ذكر فترة التغيير للمحصن 7 أيام من بعد الإصابة، ولغير المحصن مدة 10 أيام من الإصابة، ويتم ذلك من خلال تطبيق توكلنا دون الحاجة لإجراء مسحة، كما حرصت وزارة الصحة على التذكير بأن اتحصين يحد من انتشار الفيروس ويعمل على تقليص فترة العدوى من من 5 إلى 10 أيام فقط بناء على الدراسات السابقة.

في نفس السياق السابق صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية عبد الرحمن الحسين، أن تفعيل استخدام تطبيق توكلنا في دخول المراكز التجارية يرفع من نسبة الوقاية ضد فيروس كورونا كوفيد-19، ويقلل خطر انتقاله بين المواطنين، كذلك يتعين على مستخدم تطبيق توكلنا القيام بمسح الباركود قبل دخوله للمركز التجاري وذلك ليتم التحقق من حالة تحصينة بشكل آلي، كذلك يجب على المنشأة التجارية أو المركز التجاري وضع كود خاص بتصريح التحقق الآلي لحالة الصحية عند كل باب دخول، كما يتعين توظيف أفراد أمن مخصصين داخل كل مركز تجاري للتأكد من قيام المستهلك بتنفيذ مسح الباركود قبل الدخول.