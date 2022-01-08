وصفة رهيبة لتبيض اليدين من أول مرة بياض ناصع جدا ستعود بشرتك كبشرة الأطفال وأفتح ٥ درجات

يريد الكثير من السيدات الاعتناء بأيديهم لكي يمنحوهم البياض الناصع حيث يعتبر بياض اليدين علامة من علامات الجمال ويعطي ثقة كبيرة بالنفس لذلك استطعنا أن نجد أفضل وصفات تبيض اليدين وسوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال.

أن تبيض اليدين أمر سهل جدا وذلك باستخدام الطرق والوصفات الطبيعية حيث لا يوجد طريقة أو وصفة واحدة أنما كثير من الطرق سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-

الطريقة الأولى:- خلطة الليمون مع زيت اللوز تعتبر هذه الطريقة فعالة جدا وتعطي نتائج مضمونة تكون طريقة تحضيرها عن طريق عصر ليمونة كبيرة على ملعقتان من زيت اللوز وتقليبهم جيدا ونقوم بغسل اليدين جيدا وتنشيفهم ثم نقوم بوضع الخلطة عليهم ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نغسلها جيدا بالماء وتكرر بشكل يومي لمدة عشر أيام لنحصل على نتيجة مرضية.

الطريقة الثانية:- ملعقة من عصير الليمون مع الملح ويتم خلط الخليط جيدا ويتم وضعه على اليدين لمدة ٥ دقائق ثم نقوم بغسله جيدا بالماء ونقوم بوضع كريم مرطب حتى لا يؤدي إلى جفاف اليدين تكرر بشكل يومي .

من ضمن النصائح التي يواجهها خبراء التجميل إلى كل النساء والرجال هي النصائح التالية: