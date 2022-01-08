وصفة رهيبة لتبيض اليدين من أول مرة بياض ناصع جدا ستعود بشرتك كبشرة الأطفال وأفتح ٥ درجات

يريد الكثير من السيدات الاعتناء بأيديهم لكي يمنحوهم البياض الناصع حيث يعتبر بياض اليدين علامة من علامات الجمال ويعطي ثقة كبيرة بالنفس لذلك استطعنا أن نجد أفضل وصفات تبيض اليدين وسوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال.وصفات تبيض اليدين
أن تبيض اليدين أمر سهل جدا وذلك باستخدام الطرق والوصفات الطبيعية حيث لا يوجد طريقة أو وصفة واحدة أنما كثير من الطرق سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-
الطريقة الأولى:- خلطة الليمون مع زيت اللوز تعتبر هذه الطريقة فعالة جدا وتعطي نتائج مضمونة تكون طريقة تحضيرها عن طريق عصر ليمونة كبيرة على ملعقتان من زيت اللوز وتقليبهم جيدا ونقوم بغسل اليدين جيدا وتنشيفهم ثم نقوم بوضع الخلطة عليهم ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نغسلها جيدا بالماء وتكرر بشكل يومي لمدة عشر أيام لنحصل على نتيجة مرضية.
الطريقة الثانية:- ملعقة من عصير الليمون مع الملح ويتم خلط الخليط جيدا ويتم وضعه على اليدين لمدة ٥ دقائق ثم نقوم بغسله جيدا بالماء ونقوم بوضع كريم مرطب حتى لا يؤدي إلى جفاف اليدين تكرر بشكل يومي .تبييض اليدين
من ضمن النصائح التي يواجهها خبراء التجميل إلى كل النساء والرجال هي النصائح التالية:
- نضع الواقي الشمسي أثناء تعرض الشمس لليدين.
- استخدام مرطبات لليدين بشكل يومي والمداومة عليه.
- الحرص على نظافة اليدين بشكل دائم.
- الحرص على لبس قفازات عند القيام بأعمال شاقة بواسطة اليدين.
- عدم غسل اليدين بالماء الساخن أو الساقع حيث يؤدي إلى جفاف اليدين.
- المداومة على غسل اليدين بالماء الفاتر.
- عدم استخدام مواد تقوم بتهييج البشرة دون لبس القفازات مثل الكلور ومساحيق الغسيل القوية.
- عندما تتعرض يديك لأشعة الشمس يرجى وضع كريم واقي من الشمس ضع مرطبًا على اليدين وحافظ عليه يوميًا.
- ترغب الكثير من النساء في العناية بأيديهن وجعلها نقية وبيضاء ولأن الأيدي البيضاء رمز للجمال وتمنح الناس ثقة كبيرة وجدنا أفضل الوصفات لتبييض اليدين وسنناقشها في هذا المقال تبييض اليدين سهل بالطرق والوصفات الطبيعية لأنه لا توجد طريقة أو وصفة واحدة بل طرق متعددة.
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يريد الكثير من السيدات الاعتناء بأيديهم لكي يمنحوهم البياض الناصع حيث يعتبر بياض اليدين علامة من علامات الجمال ويعطي ثقة كبيرة بالنفس لذلك استطعنا أن نجد أفضل وصفات تبيض اليدين وسوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال.وصفات تبيض اليدين
أن تبيض اليدين أمر سهل جدا وذلك باستخدام الطرق والوصفات الطبيعية حيث لا يوجد طريقة أو وصفة واحدة أنما كثير من الطرق سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-
الطريقة الأولى:- خلطة الليمون مع زيت اللوز تعتبر هذه الطريقة فعالة جدا وتعطي نتائج مضمونة تكون طريقة تحضيرها عن طريق عصر ليمونة كبيرة على ملعقتان من زيت اللوز وتقليبهم جيدا ونقوم بغسل اليدين جيدا وتنشيفهم ثم نقوم بوضع الخلطة عليهم ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نغسلها جيدا بالماء وتكرر بشكل يومي لمدة عشر أيام لنحصل على نتيجة مرضية.
الطريقة الثانية:- ملعقة من عصير الليمون مع الملح ويتم خلط الخليط جيدا ويتم وضعه على اليدين لمدة ٥ دقائق ثم نقوم بغسله جيدا بالماء ونقوم بوضع كريم مرطب حتى لا يؤدي إلى جفاف اليدين تكرر بشكل يومي .تبييض اليدين
من ضمن النصائح التي يواجهها خبراء التجميل إلى كل النساء والرجال هي النصائح التالية:
- نضع الواقي الشمسي أثناء تعرض الشمس لليدين.
- استخدام مرطبات لليدين بشكل يومي والمداومة عليه.
- الحرص على نظافة اليدين بشكل دائم.
- الحرص على لبس قفازات عند القيام بأعمال شاقة بواسطة اليدين.
- عدم غسل اليدين بالماء الساخن أو الساقع حيث يؤدي إلى جفاف اليدين.
- المداومة على غسل اليدين بالماء الفاتر.
- عدم استخدام مواد تقوم بتهييج البشرة دون لبس القفازات مثل الكلور ومساحيق الغسيل القوية.
- عندما تتعرض يديك لأشعة الشمس يرجى وضع كريم واقي من الشمس ضع مرطبًا على اليدين وحافظ عليه يوميًا.
- ترغب الكثير من النساء في العناية بأيديهن وجعلها نقية وبيضاء ولأن الأيدي البيضاء رمز للجمال وتمنح الناس ثقة كبيرة وجدنا أفضل الوصفات لتبييض اليدين وسنناقشها في هذا المقال تبييض اليدين سهل بالطرق والوصفات الطبيعية لأنه لا توجد طريقة أو وصفة واحدة بل طرق متعددة.