أسرع طريقة لعمل عجينة البيتزا في الطاسة في اقل من ساعة و الطعم لا يقاوم جربوها و مش هتندموا

اذا كان لديكم الرغبة في الحصول على طريقة سهلة وسريعة للغاية لعمل البيتزا في البيت فسوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة للغاية وسريعة بشكل كبير من أجل عمل بيتزا الطاسة بكل سهولة بالإضافة إلى ذلك أنها لا نحتاج منك إلى وقت كبير ولاه جهد كبير أيضا بل فقط تحتاج إلى بعض المكونات التي يمكن أن تجديها في مطبخك بكل سهولة والتي تكون له سبب كبير ومهم أيضا في نجاح عجينة البيتزا هي الطاسة الشهية، حيث تعتبر البيتزا من أشهر أنواع المعجنات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة حيث يتواجد عليها إقبال كبير للغاية من جميع الكبار والصغار أيضا.

مكونات عجينة البيتزا



كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

1 بصلة مقطعة شرائح.

2 حبة فلفل رومي مقطع لشرائح.

نصف كيلو لحم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة زعتر وملح وفلفل أسود وريحان للصلصة.

نصف كوب جبن شيدر ورومي وموتزاريلا.

زيتون مقطع شرائح.

في البداية يجب عليكم إحضار طبق مناسب ويتم فيها وضع جميع المكونات الخاصة بعجينة البيتزا كما يجب أن يتم خلطهم بشكل جيد مع بعضهم حتى تحصلين على عجينة متماسكة.

ثم يجب أن تترك لمدة ساعة كاملة في مكان دافئ حتى تختمر وترتاح .

ثم يجب عليكم إحضار طاسة غير لاصقة ويتم فرد العجين عليها ثم يجب أن يتم دهنها بقليل من الصلصة ثم يتم وضع جميع مكونات الحشو فوقها ما عدا الجبن.

ثم يتم وضعها على النار الهادئة ويجب أن يتم تركها حتى تكتمل في النضج ثم يتم رفعها من على النار ويتم وضع الجبن عليها.

ثم يتم إدخالها إلى الميكروويف حتى تذوب الجبنة ويتم أخرجها وتقطيعها وتناولها وبالهنا والشفا.

إذا كنت تطمح في الحصول على طريقة بسيطة وسريعة جدًا لعمل البيتزا في المنزل ، فسوف نقدم لك اليوم طريقة بسيطة وسريعة جدًا لعمل البيتزا بخلاف ذلك لا نحتاج منك أن تضيع الكثير من الوقت والجهد لكنك تحتاج فقط إلى بعض المكونات التي يمكنك أن تجدها بسهولة في المطبخ.

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