في 10 دقائق بي بدون تخمير هقولك على سر عمل العجينة القطنية الهشة لجميع أنواع المعجنات

عمل العجينة القطنية الهشة لجميع أنواع المعجنات، تعتبر المخبوزات من الأكلات التي يلجأ الكثيرين إلى شرائها وتناولها عند الشعور بالجوع في أي وقت من الأوقات، حيث يمكن تناولها مع كوب من الشاي في وجبة الإفطار أو العشاء أو إعطائها للأطفال في اللانش بوكس، ويعتبر شراء المخبوزات من الخارج يستهلك أموال كثيرة ويمكن أن لا تكون نظيفة بنفس النظافة إذا تم صنعها في المنزل، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية صنع عجينة العشر دقائق لصنع جميع المخبوزات في أقصر وقت ممكن.

مكونات عمل العجبنة القطنية

من خلال تنفيذ الخطوات التالية سوف تقوم بصنع عجينة سهلة ومميزة في وقتٍ قصير من دون أي جهد أو تعب وهي:

كوبين من الدقيق الأبيض أو 300 جرام.

100 جرام من السكر أو كأس صغير.

ذرة ملح.

500 ملي من الماء الفاتر أو كوبين.

20 جرام من اللبن البودرة أو ملعقتين.

20 جرام من الخميرة الفورية أو ملعقتين.

3 أكواب أخرى من الدقيق أو 450 جرام.

125 ملي من زيت الذرة أو عباد الشمس أو نصف كوب.

مكونات عمل العجبنة القطنية

في وعاء نقوم بإضافة كوبين الدقيق والماء الفاتر والخميرة والسكر واللبن البودرة وذرة الملح و نمزجهم بشكل جيد حتى تكون المكونات متجانسة.

نقوم بتغطية الإناء بكيس بلاستيكي ونتركه حتى يختمر ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بوضع كمية الدقيق المتبقية مع الزيت والعجن مرة أخرى حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.

نقوم بتقطيع العجينة إلى كور صغيرة وتشكيل الكور بالأشكال التي ترغبين بها.

إلى كور صغيرة وتشكيل الكور بالأشكال التي ترغبين بها. يمكن من خلال هذه العجينة صنع العيش الفينو أو صنع مخبوزات وحشوها بالجبن أو العجوة، يمكن أيضاً تحضير الكرواسون من هذه العجينة، ويمكن تجهيز الكثير من أشكال المخبوزات بواسطة هذه العجينة ويرش الوجه بالسمسم وحبة البركة، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام العجينة في عمل البيتزا.

طريقة تحضير العجينة القطنية الهشه

وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال طريقة عمل عجينة العشر دقائق المميزة، يمكن تنفيذ الطريقة واتباعها وتجهيز الكثير من المخبوزات لعائلتك والاستغناء عن فكرة الشراء من الخارج لكي تقدمِين لعائلتك طعام ذات جودة ونظافة عالية.