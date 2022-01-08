أسرار عمل القرص الفلاحي الطرية بطعم وريحة زمان بمقادير اقتصادية ناجحة 100%

القرص الفلاحي من أهم وأشهر المخبوزات التي تفضل ربات البيوت أن تقمن بالتحضير المنزلي لها بدلا من أن يتم شراءها من محال المخبوزات وهذا لأن تحضيرها يكون سهل للغاية ومن الممكن أن يتم وبمنتهى السهولة من خلال استعمال مكونات مميزة وتلك المكونات تعمل على إنتاج أفضل نوعيات المخبوزات الممتازة، والتي تعد ذات مذاق وطعم مميز ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل أفضل وصفة من القرص الفلاحي والتي يسهل تحضير عجينتها وتشكيلها وخبزها بالفرن ومن خلال الآتي توضيح للمكونات الأساسية مع بيان طريقة التحضير الأساسية لهذا المخبوز الشائع والمميز.

طريقة إعداد القرص الفلاحي الطرية

القرص الفلاحي ممتازة من حيث توفر المكونات وطريقة الإعداد وكذلك النتيجة النهائية حيث أن الوصفة تعتبر مقاديرها بسيطة جدا وحال توفر الدقيق مع الماء ومكون دهني مميز يسهل بعد ذلك مع بعض الإضافات الأخرى أن نحضر نوع من أنواع المعجنات المطلوبة وذات الشعبية ومن دون أن نشتريها من المحلات حيث أن طريقة تحضيرها ومكوناتها من أسهل ما يمكن إنجازه من وصفات بالمنزل وأهم المقادير بالتفصيل نتابعها عبر الآتي:

مكونات إعداد القرص الفلاحي الطرية

القرص الفلاحي من الممكن أن نقوم بالإعداد السريع لها وهذا ما يكون من خلال المزج الجيد بين مختلف المقادير التالية:

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة خميرة الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

كوبان من الحليب.

كوب ماء فاتر.

علبة من الزبادي.

كوب سمن بلدي.

رشة من الملح.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة بيكينج باودر.

طريقة تحضيرها بسيطة جدا وتكون من خلال أن يتم المزج ما بين الخميرة والسكر والدقيق والماء مدة ربع سعة للتأكد من مدى نشاط الخميرة.

بعدها تضاف بقية المقادير وهذا ما يكون بالمزج الجيد والعجن المستمر لعشر دقائق حتى نحصل على العجينة اللينة سهلة التشكيل.

لا بد من تخمر العجينة جيدا.

تشكيل العجينة ومن ثم يتم وضعها القرص بالصاج المناسب ثم تخميرها لعشر دقائق قبل الخبز بالفرن.

طريقة التحضير