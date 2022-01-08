لازم تجربيها.. الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت بمكونين فقط زي بتاعت المحلات بالظبط

هناك المنتجات الأجبان الصحية التي يمكن اعدادها في المنزل بطريقة سهلة ومناسبة ‏جمعتنا دائما أن اقوم بشراء جميع منتجات الألبان من الخارج ولكن جميع هذه المنتجات يمكن اعدادها في المنزل في العديد من الخطوات سهله والتي لا تستغرق وقتا طويلا ومن خلال هذا المقال سنتحدث بشكل خاص عن طريقة إعداد الجبن المزريلا المطاطية في المنزل ‏مكونات التي نحتاج إليها اعدادها فهي تستخدم في العديد من الوجبات السريعة مثل البيتزا والفطائر والبرجر وتعطيها قطع مميزة ومختلفة كما أنها مطاطية وتتميز بأنها لها طعم لذيذ عندما يتم إضافتها للمكرونة والعديد من الأطباق الأخرى من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبنة و مكونات الجبنة.

‏مكونات إعداد الجبن المزريلا

اقل عدد من المكونات التي نحتاج إليها ولكنها لا تستغرق وقتا طويلا ويمكن أن يستخدم العديد من أنواع الحليب لكن الأفضل أن يتم استخدام الحليب طازج كامل الدسم الذي نحصل عليه مباشرة من الحيوانات لانه يكون يحتوي على جميع الدسم الموجود والدهون ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع مكونات الجبن المزريلا وهذه المكونات هي:

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كيلو من الحليب كامل الدسم الطازج السائل ويفضل أن يكون حليب الجاموس.

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‏ كوب من عصير الليمون ويمكن استبدال عصير الليمون بنصف كوب من الخل.

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‏ من المكونات التي نحتاج إليها أيضا شاش قطن أو مصفاه.

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‏ يمكن أيضا أن نضيف ملعقة من الملح حسب الرغبة.

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طريقة إعداد الجبن المزريلا المطاطية

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي يمكن من خلالها إعداد الجبن المزريلا في المنزل وهذه الخطوات هي:

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