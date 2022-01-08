طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج بدون تعب و أحلى من المطاعم

تعتبر كبسة الدجاج السعودية من أشهر الأطباق في المطبخ السعودي، والتي تحب العديد من ربات البيوت تحضيرها في الوطن العربي ككل، وذلك لما يتميز به الطبق من مذاق رائع ونكهة مميزة، حيث الكبسة طبق سعودي بنكهة فريدة ولذيذة، وهذه الوجبة عبارة عن وجبة متكاملة تشتمل على الأرز أو الدواجن أو اللحوم، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المكسرات والبهارات التي تضفي عليها نكهة خاصة. نقدم لكم طريقة عمل كبسة دجاج من قلب المطبخ

دجاجة متوسطة الحجم مقسمة إلى نصفين.

3 أكواب أرز بسمتي

اثنين من الجزر

توابل مع قليل من القرفة.

ملعقة كزبرة.

1 ملعقة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كركم

ملعقة ملح

هيل

5 فصوص ثوم من الثوم

2 ورقة غار

2 قطع بصل مقطع

صلصة الطماطم

4 فصوص من الفلفل الحار المفروم ناعما

تم تحضير المكونات المذكورة أعلاه.

ثم يتم تتبيل الدجاج بنصف كمية التوابل التي ذكرناها

يوضع البصل في قدر على نار عالية مع توابل ويطهى حتى يتغير لونه

بالعودة من الجانبين ، أضيفي الدجاج إلى البصل.

بعد ذلك نقوم باضافة الجزر المبروش.

أضيفي الفلفل الحار المفروم بشكل خشن.

ضع المفروم فوقها وقم بإزالتها.

أضيفي صلصة الطماطم.

يضاف الماء حتى ينغمس الدجاج بالخليط تمامًا.

نتركها بعد ذلك خمس وأربعون دقيقة حتي يتم نضجها

يُخرج الدجاج من المرقة ثم يوضع بعد ذلك في طبق مع قليل من الزيت ورشة من الكركم.

نضيف ما تبقى من حبات البصل المفروم إلى المرقة ويطهى على نار خفيفة.

يذهب الطبق إلى الفرن حتى ينضج الدجاج من الشواء.

يُطهى الأرز في الماء المغلي في قدر على نار عالي ، ثم يُضاف الهيل والقرفة.

عندما ينضج الأرز نصفه ، يتم إبعاده عن النار.

ضعي المرق مع الأرز المسلوق في طبق ساخن آمن بالفرن و اطهيه لمدة 25 دقيقة أو حتى يمتص الماء.

بمجرد أن ينضج الأرز، أبعديه عن النار وضعيه في طبق كبير.

ضعي الدجاج المشوي فوقها وكبسة من اللوز المقلي والزبيب.

يتم تقديم الكبسة كوجبة رئيسية علي المائدة.

المكوناتطريقة تحضير الكبسة بالدجاج