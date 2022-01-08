الرمان علي النار فكرة أغلي من الذهب طريقة جديدة اول مرة تشوفيها أتحداكي هتقومي تعمليها حالا

هناك العديد من المنتجات و الاصناف التي يتم إضافتها للطعام حتى يكون له طعم مختلف ومميز مثل انواع الملح والليمون وبعض المنتجات الأخرى مثل التوابل ولكن هناك أحد المنتجات السائلة التي تستخدم أيضا في تحسين طعم الأكل وهو دبس الرمان وهو كاسمه يتم اعداده باستخدام الرمان اللذيذ والطازج ‏ويمكن صناعة دبس الرمان في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ولا يحتاج إلى العديد من الخطوات او العديد من المكونات ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد دبس الرمان.

مكونات إعداد دبس الرمان

يعتمد دبس الرمان على استخدام كمية كبيرة من عصير الرمان حتى نستطيع إعداد دبس الرمان ويكون له مذاق حد مثل المذاق الذي نحصل عليه من خلال دبس الرمان عندما نقوم باضافتها للطعام ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد دبس الرمان في المنزل بطريقة سريعة:

10 حبات من الرمان الطازج حتى يتم صنع سبعة أكواب من عصير رمان من خلال هذه الحبات.

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‏ كوب من السكر.

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‏ 1\2‬ كوب من عصير الليمون الطازج.‬

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طريقة إعداد دبس الرمان

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم إعداد دبس الرمان بها في المنزل

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