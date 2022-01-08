طريقة إعداد الشيبسي السحري احفظيه لمدة سنة كاملة بدون مواد حافظة الطعم أحلي من الجاهز و أمن علي أطفالك

كوب نشا لصنع الشيبسي السحري حيث تعتبر البطاطس من الأكلات التي تقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما يحبها الأطفال مقرمشة ولذيذة مثل الشيبسي، لذا يبحث الكثير من الأمهات على طريقة عمل البطاطس الشيبسى المقرمشة، والتي سنطرحها لكم بشكل مفصل من خلال موقعنا.

البطاطس الشيبسى

سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل البطاطس مثل المطاعم بالمكونات التالية:

2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من الدقيق.

2 ملعقة من الملح.

مقدار من البطاطس على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب من الزيت للقلي.

تحضير البطاطس



إليكم طريقة التحضير بالخطوات، وهى كالآتي:

نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدا من الأتربة العالقة بها مكان التقشير ثم تقطيعها أصابع وغسلها جيدا ثم نضعها في كمية من الماء مع إضافة الملح والخل ونتركها لمدة ساعة.

ثم نصفي البطاطس جيدا ويتم وضعها في وعاء نظيف ونضع عليها الدقيق والنشا ونتركها لمدة عشرة دقائق.

نحضر مقلاة ويتم وضعها على النار حتى تسخن جيدا.

ثم نضع البطاطس ومن الحين والآخر نقلبها جيدا ثم نخرجها على طبق التقديم والف هنا.

فوائد البطاطس المقرمشة