طريقة إعداد الشيبسي السحري احفظيه لمدة سنة كاملة بدون مواد حافظة الطعم أحلي من الجاهز و أمن علي أطفالك

كوب نشا لصنع الشيبسي السحري حيث تعتبر البطاطس من الأكلات التي تقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما يحبها الأطفال مقرمشة ولذيذة مثل الشيبسي، لذا يبحث الكثير من الأمهات على طريقة عمل البطاطس الشيبسى المقرمشة، والتي سنطرحها لكم بشكل مفصل من خلال موقعنا.البطاطس الشيبسى
سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل البطاطس مثل المطاعم بالمكونات التالية:
- 2 ملعقة من النشا.
- 2 ملعقة من الدقيق.
- 2 ملعقة من الملح.
- مقدار من البطاطس على حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- كوب من الزيت للقلي.
إليكم طريقة التحضير بالخطوات، وهى كالآتي:
- نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدا من الأتربة العالقة بها مكان التقشير ثم تقطيعها أصابع وغسلها جيدا ثم نضعها في كمية من الماء مع إضافة الملح والخل ونتركها لمدة ساعة.
- ثم نصفي البطاطس جيدا ويتم وضعها في وعاء نظيف ونضع عليها الدقيق والنشا ونتركها لمدة عشرة دقائق.
- نحضر مقلاة ويتم وضعها على النار حتى تسخن جيدا.
- ثم نضع البطاطس ومن الحين والآخر نقلبها جيدا ثم نخرجها على طبق التقديم والف هنا.
- تحتوي على نسبة عالية جدا من الكربوهيدرات التي تساعد على المزاج الهادئ.
- تقلل التوتر وتساعدك على الهدوء.
- تزيد من إحساسك بالشبع وهذا يساعد على تخفيف الوزن.
- كما أنه تعتبر من الوجبات التي تساعد الأطفال الذي لديهم نحافة مفرطة.
- حيث أنه تحتوي على فيتامين b6 الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي.
- كما أنه يعمل على تخفيض الكوليسترول السئ من الجسم وزيادة الكوليسترول الجيد.
- بالإضافة إلى ذلك يساعد في علاج الاسهال.
- كما أنه يساعد في عملية الهضم.
- قدمنا لكم طريقة إعداد الشيبسي السحرية و الحفاظ عليه لمدة تصل إلي أكثر من عام نتمنى أن تنال الطريقة إعجابكم
- كوب من النشا يصنع رقائق البطاطس السحرية. البطاطس من الأطعمة التي يحبها الكثير من البالغين والأطفال. الأطفال يحبون المقرمش واللذيذ ، تمامًا مثل رقائق البطاطس ، لذا تفكر العديد من الأمهات في طرق لصنع رقائق البطاطس المقرمشة.
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كوب نشا لصنع الشيبسي السحري حيث تعتبر البطاطس من الأكلات التي تقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما يحبها الأطفال مقرمشة ولذيذة مثل الشيبسي، لذا يبحث الكثير من الأمهات على طريقة عمل البطاطس الشيبسى المقرمشة، والتي سنطرحها لكم بشكل مفصل من خلال موقعنا.البطاطس الشيبسى
سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل البطاطس مثل المطاعم بالمكونات التالية:
- 2 ملعقة من النشا.
- 2 ملعقة من الدقيق.
- 2 ملعقة من الملح.
- مقدار من البطاطس على حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- كوب من الزيت للقلي.
إليكم طريقة التحضير بالخطوات، وهى كالآتي:
- نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدا من الأتربة العالقة بها مكان التقشير ثم تقطيعها أصابع وغسلها جيدا ثم نضعها في كمية من الماء مع إضافة الملح والخل ونتركها لمدة ساعة.
- ثم نصفي البطاطس جيدا ويتم وضعها في وعاء نظيف ونضع عليها الدقيق والنشا ونتركها لمدة عشرة دقائق.
- نحضر مقلاة ويتم وضعها على النار حتى تسخن جيدا.
- ثم نضع البطاطس ومن الحين والآخر نقلبها جيدا ثم نخرجها على طبق التقديم والف هنا.
- تحتوي على نسبة عالية جدا من الكربوهيدرات التي تساعد على المزاج الهادئ.
- تقلل التوتر وتساعدك على الهدوء.
- تزيد من إحساسك بالشبع وهذا يساعد على تخفيف الوزن.
- كما أنه تعتبر من الوجبات التي تساعد الأطفال الذي لديهم نحافة مفرطة.
- حيث أنه تحتوي على فيتامين b6 الذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي.
- كما أنه يعمل على تخفيض الكوليسترول السئ من الجسم وزيادة الكوليسترول الجيد.
- بالإضافة إلى ذلك يساعد في علاج الاسهال.
- كما أنه يساعد في عملية الهضم.
- قدمنا لكم طريقة إعداد الشيبسي السحرية و الحفاظ عليه لمدة تصل إلي أكثر من عام نتمنى أن تنال الطريقة إعجابكم
- كوب من النشا يصنع رقائق البطاطس السحرية. البطاطس من الأطعمة التي يحبها الكثير من البالغين والأطفال. الأطفال يحبون المقرمش واللذيذ ، تمامًا مثل رقائق البطاطس ، لذا تفكر العديد من الأمهات في طرق لصنع رقائق البطاطس المقرمشة.