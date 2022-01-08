اوعي تشتري السمن البلدي تاني اعمليه في الخلاط بكيلو حليب بطعم وقوام احسن من الجاهز

السمنة البلدي تعتبر من بين أهم المكونات الدهنية والتي من السهل جدا أن يتم التحضير المنزلي السريع لها في البيت وهذا ما يعد مفيد جدا حيث أن تلك النوعية من الدهون مفيدة جدا للجسم وتحتوي على الكثير من الفيتامينات المغذية ونسبة عالية من الكالسيوم والدهون المفيدة وهي التي من الممكن أن تحل محل الدهون الصناعية الضارة والمهدرجة ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على مكون السمن البلدي في البيت وبوصفة بسيطة جدا يكون من السهل أن نقوم بالتحضير السريع للسمن البلدي مع بيان بطريقة التحضير البسيطة لهذا المكون المميز.

طريقة إعداد السمن البلدي في البيت

من المعتقدات الخاطئة أن السمن البلدي يعد محتوي على دهون ضارة ولكن على العكس من ذلك فهذا النوع من السمن يعد هو الأفضل وهذا لكونه نوع من أنواع الدهون الطبيعية الممتازة والتي من الممكن أن نقوم بالتحضير المنزلي لها حيث أن تواجدها يقي من لكثير من المشكلات الصحية التي تعقب استعمال أنواع السمن الصناعي المهدرج ومن خلال استعمال مكونات بسيطة للغاية يكون من اليسير أن يتم التحضير لتلك النوعية من السمن والتي تعد هي الحل الأمثل لتفادي الطهي باستعمال نوعيات السمن النباتي الضارة كما أن المذاق لخاص بهذا السمن من النوع البلدي الطبيعي هو الأفضل وبكثير من السمن الصناعي ويعطي المذاق والنكهة الغنية والمميزة لأنواع الحلويات والمعجنات والمخبوزات التي تحتاج إلى السمن، وبالنسبة لطريقة التحضير فتكون بالاعتماد على مكونات بسيطة جد وهي كما يلي:

مكونات إعداد السمن البلدي في البيت

المكونات الهامة لتلك النوعية من السمن بسيطة جدا ونذكرها من خلال الآتي:

كيلو من القشطة البدلي عالية الدسم.

رشة من الملح.

قدر ملائم.

بولة من الزجاج أو البلاستيك.

ماء مثلج.

وصفة السمن البلدي من السهل تحضيرها بعد القيام بوضع القشطة البلدي بوعاء البلاستيك الملائم ومن ثم نحاول تقليبها بسرعة براحة اليد.

نضيف مكعبات الثلج مع الاستمرار بالتقليب باليد حتى تتكتل بروتينات الحليب الموجودة بالقشطة.

طريقة التحضير