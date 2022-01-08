وداعاً لشراء الجبنة الرومي بعد الآن.. طريقة عمل الجبنة الرومي عملت 3 كيلو جبنة من 2 كيلو لبن بطعم احلي من الجاهز

الجبنة الرومي، من المكونات التي لا بد من توفرها لعمل الجبن الرومي هو الحليب وبكميات وفيرة حيث أن الجبن الرومي يعتبر من بين أكثر أنواع الأجبان والتي لا بد وأن يتم التحضير لها من خلال الاستعانة بالحليب الدسم وبكمية كبيرة حيث أن كمية من الجبن الرومي تعدل كيلو جرام واحد تحتاج إلى ما يعادل ثمانية أمثال كتلتها من الحليب وهذا ما يجعل الجبن الرومي من أهم أصناف الأجبان عالية الدسم والبروتين، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات هعن طريقة التجهيز لعمل أفضل نوع من أنواع الجبن الرومي المنزلي سهل التحضير مع التعرف على أهم المكونات والتي لا بد من توفرها للحصول على نوع الجبن بالمنزل وبسهولة.

طريقة إعداد وتحضير الجبنة الرومي في البيت

الجبن الرومي يهد واحد من أنواع الأجبان المفيدة عالية الدسم ومن الممكن أن تحضرها الأم لأبنائها بشكل يومي حيث تعتبر من النوعيات المغذية للأطفال وسهلة الإعداد لعمل سندويتشات المدارس ويحبها الأشخاص من مختلف الأعمار لذا تحرص كل ربة بيت على أن تتعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكنها بها أن تعد وصفة الجبن الرومي المنزلي، وبالنسبة للمقادير نتابعها من خلال ما يلي من تلك السطور القادمة:

مكونات إعداد الجبنة الرومي

يسهل عمل الرومي بالاستعانة بالمكونات التالية:

ثلاثة كيلو من الحليب كامل الدسم.

كوب من مكون الزبادي.

ملعقة صغيرة من الملح.

عدد ثمرة بطاطس وتكون مهروسة.

ملعقة من مكون الفلفل الأسود.

قطعة من القماش بيضاء وخفيفة.

طريقة التحضير

من اليسير على ربات البيوت أن تقمن بإعداد وصفة الجبن الرومي بهذه الطريقة والتي من الممكن أن تتم بالاستعانة بالمكونات السابقة وعمل الجبن باتباع الخطوات القادمة: