بكيس واحد ودعي شعر الجسم كلة إزالة شعر المناطق الحساسة والوجه نهائيا سيسقط ولن ينمو مجددا

تعانى كثير من السيدات والفتيات من طرق إزالة الشعر القديمة التي لا جدوى منها وتسبب لهم الكثير من الحساسية لءلك استطعنا أن نجد لكم اليوم وصفة رائعة تعمل على التخلص من الشعر الزائد إلى جانب التفتيح وسوف نستعرضها لكم من خلال هذا المقال.

يتم التخلص من الشعر بطريقة سهلة وفعالة دون اللجوء إلى طرق إزالة الشعر المعتادة وذلك عن طريق كيس واحد بس وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية:-

حوالي كيس بيكنج بودر.

وحوالي ملعقة ليمون كبيرة.

كما أنه لا بد من إضافة ملعقة معجون اسنان صغيرة.

وحوالي ملعقة نشأ كبيرة.

يتم تحضير الوصفة بعد توفير المكونات السابقة فأن طريقة تحضيرها سهلة جدا سوف نتعرف عليها من خلال الخطوات التالية:-