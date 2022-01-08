بأقل تكلفة اعملي خبز قطني بالحليب وخفيف بطريقة بسيطة أحلى من الجاهز

يعد الخبز القطني بالحليب من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الجميع حيث يستخدمها الكثيرين منهم الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل دون مجهود وتعب ودون الحاجة إلى شراءه من الخارج، ايضاً يتكون الخبز القطني من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب والخميرة، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيره في وقت قصير، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خبز قطني بالحليب شهي في المنزل.

مقادير عمل خبز قطني بالحليب

يتكون الخبز القطني من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

كوب من الحليب.

حبة من البيض.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

للوجه

سمسم.

حليب.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الخبز القطني بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-