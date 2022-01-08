وصفة سحرية لتنظيف السجاد وازالة البقع والروائح الكريهة من أول مرة هتحسي بالفرق

وصفة سحرية لتنظيف السجاد من البقع، غسيل السجاد وتنظيفه قد تكون من أكثر ما تعاني منه كل ربة منزل، وذلك لصعوبة حمل السجاد أو حتى إزالة البقع الصعبة منها بسهولة فدائمًا لا يحتاج إلى وقت وجهد كبير في ذلك، لذلك تضطر العديد من السيدات الذهاب الى محلات تنظيف السجاد على الرغم من ارتفاع التكاليف في ذلك، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم بعض الطرق البسيطة لحل هذه المشكلة والتي قد تساعد في التخلص من البقع الصعبة في السجاد وتنظيفه بكل سهولة، وبدون اي مجهود.

وصفة سحرية لتنظيف السجاد من البقع

يمكنكم استخدام بعض المواد الفعالة في إزالة البقع الصعبة، و قد تساعد بشكل كبير في تنظيف السجاد بكل سهولة وبدون تعب، ومن أهم هذه الطرق المستخدمة مايلي:

استخدام الصابون السائل في تنظيف السجاد

السابقون السائل الخاص بغسيل الأطباق قد يكون له تأثير قوي في إزالة البقع الصعبة من السجاد وتنظيفة بشكل كامل، وذلك بدون أي مجهود، وبدون تحريك السجاد من مكانه وطريقة الاستخدام كالتالي:

احضري وعاء مناسب، وأضيفي بداخله كوبين أو أكثر من الماء الساخن.

ثم أضيفي إليه نصف كوب من الصابون السائل.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعض.

استخدمي قطع قماش وقومي بغمسها فيه بشكل بسيط.

افركي البقع الموجودة في السجاد بهذا الخليط.

سوف تجدين البقع قد أزيلت وظهرت في القماش.

أحضري قطعة نظيفة جافة من القماش بعد ذلك.

امسحي مكان الصابون بها حتى يزيل أي أثر له.

ويمكنك فتح النوافذ في هذه الغرفة حتى يتعرض السجاد للتهوية، فتجف بشكل أفضل.

إزالة البقع باستخدام ملح الليمون مع الخل

هذا الخليط ليس فقط يساعد في التخلص من البقع الموجودة في السجاد بكل سهولة، فهو يساعد في التنظيف وإزالة البقع بشكل عام من العديد من الأشياء وطريقة استخدامه كالتالي: