استخدام زيت السمسم بهذه الطريقة يمنحك أقوى كيراتين لفرد الشعر وتنعيمه

زيت السمسم لعمل كيراتين طبيعي يستخدم زيت السمسم في عمل الكثير من مسكات الشعر بسبب احتوائه على مجموعة كبيرة من أهم العناصر الغذائية الهامة، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين E,B,A وهم هامين لصحة الشعر، كما يحتوي على معادن مختلفة مثل الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس، مما يعني فروة رأس صحية وكذلك تغذية مثالية لبصيلات الشعر ينتج عنها شعر صحي وحرير.

توجد مجموعة وصفات يدخل فيها زيت السمسم كمكون رئيسي لتنعيم الشعر الخشن المجعد وهي كالتالي:

يستخدم الثوم الطازج مع زيت الزيتون لعمل ماسك طبيعي لفروة الرأس و تطهيرها، حيث يتم مزج الثوم المطحون مع زيت السمسم ويفضل إضافة عدة نقاط من فيتامين E.

ويتم تقسيم الشعر وتوضع الماسك عليه وتركه لمدة 30 دقيقة بعد أن يغطى جيداً باستخدام غطاء الاستحمام البلاستيك، ومن بعدها يتم غسله جيداً، مع المحافظة على عمل هذا الماسك مرة كل أسبوعياً.

يحتوي هذا الماسك على مجموعة من المكونات وهي:

فنجان من زيت السمسم

ملعقة كبيرة من القرنفل

فنجان صغير من حبوب المحلب.

نصف كأس من لبن الزبادي.

بيضة واحدة.

قومي بخلط كل المكونات السابقة مع بعضها ولكن يجب أن تترك مدة لا تقل عن ساعة واحدة حتى تتجانس مع بعضها وتختمر، وبعد ذلك يتم وضعها على الشعر بعد تقسيمه بحيث أن تكون من الجذور للأطراف، ويتم تغطية الرأس بغطاء الاستحمام ويترك على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم يتم غسله بالشامبو حتى يتم التخلص من رائحة البيض، وبعدها سوف تلاحظين الفرق في الشعر وأنه أصبح كالحرير.