هتعمليها كل يوم.. كيكة الزبادي الهشة الخفيفة في الخلاط بمقادير اقتصادية ناجحة من أول مرة

دقيقة من الحلويات التي تحب العديد من الأمهات اعدادها في المنزل بطريقة مختلفة وشهية و عادة يتم تقديم الكيك في العديد من الدول الأوروبية مع وجبة الإفطار ‏وهذا يجعل له مذاق رائع ومميز مختلف خصوصا عند تقديمها مع انواع القهوة ونكهات الشاي المختلفة، ‏وطريقة إعداد الكيك سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت لذلك فهي دائما الاختيار المثالي عندما يكون هناك القليل من الوقت فقط من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة الأعداد الكيك بطريقة مختلفة وهي طريقة كيكة الزبادي الذي يجعل الكيكة جميلة ومميزة وهشة.

مكونات إعداد كيكة الزبادي

فيما يلي سنتحدث عن العديد من المكونات التي نحتاج إليها لإعداد كيكة الزبادي الهشة والمميزة والتي يكون لها قوام مختلف ومذاق رائع وسنتحدث أيضًا عن الطريقة بالتفصيل والمكونات التي نحتاج إليها هي:

كوب من الدقيق

جوز الهند مبشور.

رشة صغيرة من البكينج بودر.

ملعقة فانيليا.

٣ بيضات.

كوب سكر ناعم.

علبتين من الزبادي.

طريقة إعداد كيكة الزبادي الهشة

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج عليها حتى نستطيع إعداد كيكة الزبادي في المنزل وهذه الخطوات هي:

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