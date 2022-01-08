بطعم احلي من الجاهز.. طريقة عمل بسبوسة المحلات الجاهزة طرية ومرملة بطعم احلي من الحلواني

البسبوسة هي أحد أهم وأشهر الحلويات الشرقية والعربية، ولكن يرجع أصل صناعة البسبوسة إلى دولة تركيا من خلال ظهورها كوجبة رئيسية للاحتفالات في العصر العثماني الأول والثاني، حيث يتم تناول البسبوسة في جميع أرجاء إسطنبول احتفالا بالانتصارات، وذلك لأنها من الحلوى الجميلة ذات المذاق الرائع والمميز، ولذلك يقوم كل الناس بشرائها من جميع المطاعم، حيث أنها من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، ولكن يمكن تحضير البسبوسة أيضا في المنزل بنفس جودة وطعم المطاعم.

مكونات إعداد بسبوسة المحلات الجاهزة

تعتبر البسبوسة من أفضل الحلويات التي تفيد جسم الإنسان، وذلك بسبب وجود السميد كعنصر أساسي فيها، كما أنها من الحلويات التي تزود الجسم بالطاقة والنشاط، وطريقة أعدادها كما يلي:

كوب كبير من السميد.

ربع كوب من الزبدة أو السمنة.

ربع كوب دقيق ابيض.

كيس باكينج بودر.

كوب زبادي.

كوب شربات ثقيل القوام (كوب ماء- كوب سكر- عصير ليمونة- كيس فانيليا).

مكسرات وجوز الهند المبشورين للتزين حسب الرغبة.

لعمل الشربات نقوم بوضع مقادير الشربات في إناء على النار، ونتركهم ليغلوا لمدة 3 قائق حتى يثقل قوام الشربات.

في إناء أخر نقوم بوضع السميد والدقيق والسكر والزبدة والباكينج بودر والزبادي معا، ثم نقوم بتقليب المكونات معا حتى يتم الحصول على عجينة لينة وناعمة.

نقوم بإحضار صينية متوسطة، ثم ندهنها بالقليل من الزبدة.

نقوم بصب الخليط في الصينية، ونقوم بإدخالها في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى يصبح لونها باللون الذهبي.

بعد نضج البسبوسة نقوم بصب الشربات فوقها وهي ساخنة.

نترك البسبوسة لتبرد، ثم نقوم بتزين البسبوسة بجوز الهند المبشور والمكسرات.

طريقة عمل بسبوسة المحلات الجاهزةأسرار نجاح بسبوسة الحلواني

يوجد عدة نصائح ضرورية لابد من اتباعها من أجل نجاح البسبوسة، حيث يتم اتباع ما يلي: