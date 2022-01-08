بزجاجة ماء فارغة اعملي لقمة القاضي المقرمشة اللذيذه زي بتاعت الحلواني بمقادير اقتصادية ناجحة 100%

هناك العديد من الحلويات الشرقية الشهيرة التي يتم اعدادها في العديد من الدول العربية ودائما يتميز شهر رمضان المبارك بإعداد العديد من الحلويات المميزة ومن أبرز هذه الحلويات هي لقمة القاضي ‏وهي احد الحلويات التي انتشرت أولا في دول الخليج وبعد ذلك أصبحت موجودة لدينا في مصر بشكل كبير ويتم إعدادها بالعديد من الطرق وإضافة ‏الكثير من الحلويات الطازجة لها والنكهات مثل الكرمل واللوتس والعديد من الأصناف الأخرى ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث بشكل مفصل عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد لقمة القاضي في المنزل والمكونات التي نحتاج إليها لإعداد لقمة القاضي بطريقة سريعة مميزة.

مكونات إعداد لقمة القاضي المقرمشة

هناك العديد من المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد لقمة القاضي ولكن اهم ما يميز هذه الطريقة هي المكونات الدقيقة التي لابد من الالتزام بها حتى تخرج لقمة القاضي بمثل النتيجة التي نراها في محلات الحلويات او من خلال شاشة التلفاز ومن خلال هذه الفكرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد لقمة القاضي وهذه المكونات هي:

2 كوب من الدقيق.

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‏ 2 كوب من الماء.

ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة.

ملعقة كبيرة نشا.

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مكونات تحضير الشربات الخاص بلقمة القاضي هي:

كوب ونصف كوب من السكر.

كوب ونصف كوب من الماء.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

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طريقة إعداد لقمة القاضي

لقمة القاضي من الحلويات التي تحتاج إلى عدة خطوات حتى نستطيع اعدادها وربما تستغرق وقتا سريعا إلى حد ما ولكن في نفس الوقت يتم إنجاز الأمر في وقت مثالي وخطوات إعداد لقمة القاضي هي:

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