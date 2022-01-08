بحبة من البطاطس اعملي أقوي خلطة لشد البشرة والقضاء على الرؤوس السوداء

تعد خلطة البطاطس لشد البشرة من أقوي الخلطات المعروفة التي تعمل على شد البشرة وإزالة التجاعيد والحصول على بشرة شبابية خالية من العيوب، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لشد البشرة وإزالة الرؤوس السوداء دون الحاجة إلى استخدام مواد كيماوية ضارة بالبشرة، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطاطس ودقيق الأرز ومكونات آخرى ويعرف عن البطاطس بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلطة البطاطس للبشرة في المنزل.

فوائد عصير البطاطس للبشرة

هناك عدة فوائد لعصير البطاطس على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

تعمل تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والحصول على بشرة شبابية.

تقضي على الهالات السوداء تحت العين كما تزيل البقع الداكنة بشكل ملحوظ.

تعالج شيخوخة البشرة وتعالج حب الشباب والبثور المزعجة.

مكونات عمل خلطة البطاطس للبشرة

تتكون خلطة البطاطس للبشرة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

حبة من البطاطس.

ملعقتان من عصير البطاطس.

ملعقة من الزبادي.

ملعقتان من دقيق الأرز.

قطرات من الليمون.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة البطاطس لإزالة التجاعيد يجب إتباع هذه الخطوات وهي كما يلي:-

نحضر مبشرة ونقوم ببشر حبة البطاطس بالكامل، ثم نقوم بتصفيتها في وعاء آخر. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتان من دقيق الأرز على عصير البطاطس ونقلبهم جيداً حتى يتجانس الخليط. ثم نقوم بإضافة ملعقة من الزبادي مع التقليب المستمر ثم نضيف قطرات من عصير الليمون مع الخلط حتى تتجانس المكونات وتصبح جاهزة للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لكيفية استخدام خلطة البطاطس للبشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-