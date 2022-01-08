بتاع زمان.. طريقة عمل بسكويت نواعم الدايب في البيت زي الجاهز تماماً

طريقة عمل بسكويت نواعم في البيت ، بسكويت نواعم هو من اطعم أنواع البسكويت الذي يمكن أن تقديمه لأسرتك والذي يجب أن يكون متوفر دائما في المنزل لأنه مرتبط بتناول الشاي أو اللبن وبعض من المشروبات الساخنة، كما أنه يعد من الواجبات الأساسية لصغار السن، لهذا فإن إعداده في المنزل أفضل من شرائها لأنكي سوف تحصلي على كمية كبيرة بتكلفة أقل من تكلفة الشراء، وفيما يلي سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت نواعم في البيت وبتكلفة بسيطة للغاية ومكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل بسكويت نواعم في البيت

بسكويت نواعم الدايب من أجمل أنواع بسكويت الشاي الشهيرة، فهو ذات مذاق شهي للغاية ولا يقدر أحد على مقاومته، ونظراً لأنه لا يتواجد في الأسواق كثيراً إلى جانب ثمنه الباهظ إليكم مكوناته في التالي:

المكونات:

اربع بيضات.

نصف كوب ماء.

كوب دقيق ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب لبن.

ملعقة

كيس حلواني.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع زبدة.

لا يحتاج بسكويت نواعم الكثير من الوقت في طريقة التحضير، كما أن تسويته لا تحتاج أكثر من سبع دقائق فقط.

احضري وعاء غويط لتحضير عجينة البسكويت.

ضعي البيض مع الزبدة والحليب واخفقيهم جيدا ثم ضيفي إليهم الفانيليا.

ضيفي الماء والسكر البودر واخفقي مرة أخرى جيدا.

يتم وضع البيكنج بودر مع الدقيق المنخول عدة مرات وقلبيهم معا.

يضاف خليط الدقيق بشكل تدريجي إلى الخليط السائل مع الاستمرار في خفق المكونات معا.

بعد الحصول على خليط كريمي يتم تركها لكي ترتاح حوالى خمسة دقائق.

ضعي قطعة من العجين في كيس الحلواني، وقومي بتشكيل العجينة بأشكال دائرية على صينية مدهونة بالزيت.

سخني الفرن على درجة حرارة هادئة، ثم ضعي البسكويت.

تستغرق عملية طهي البسكويت نحو سبع دقائق فقط.

قدمي البسكويت بعد أن يبرد تمام مع الشاي أو اللبن.

خطوات تحضير بسكويت نواعم الدايب

بهذه الطريفة يمكنك عمل أحد أفضل أنواع بسكويت وهو الأكثر انتشارا لأنه من اطعم وألذ بسكويت، كما أنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة.