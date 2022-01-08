سر التتبيلة الخطيرة.. طريقة عمل عجينة البرجر في البيت بمكونات إقتصادية وبطعم أحلي من ماكدونالدز

البرجر من الوجبات السريعة التي تنتشر في جميع أنحاء العالم تقريبا ربما لا تجد شخص لا يحب البرجر أبدا وهناك العديد من المطاعم والأماكن المميزة التي تقوم بعمل البرجر بطريقة مختلفة ويحب الناس تناول البرجر منها ولكن دائما عندما نقوم بشراء البرجر من الخارج نلاحظ أن البرجر لا يحتوي على اللحم الخالص ويتم إضافة بعض المكونات الأخرى وعادة تكون هذه المكونات الكيميائية والصناعية و تحتوي على الكثير من الأضرار لذلك لابد من تعلم إعداد طريقة البرجر في المنزل باستخدام اللحم الطبيعي واضافة مكونات طبيعية حتى لا يسبب البرجر أي أضرار للجسم ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد البرجر والمكونات التي نحتاج إليها.مكونات إعداد البرجر في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها من خلال إعداد البرجر في المنزل وهذه المكونات هي:
- كيلو من اللحم المفروم الطازج.
- ملعقة من البصل البودرة.
- ملعقة من الثوم البودرة.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ¼ كوب من الكزبرة المفرومة.
- ¼ كوب من البقدونس المفروم.
- حبة من البصل المفروم.
- حبة من الطماطم المفرومة.
من خلال هذه الخطوات سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد البرجر في المنزل وهذه الطريقة هي:
- نحضر وعاء كبير حتى نستطيع جمع كل المكونات في نضع في اللحم المفروم والزيت والكزبرة والثوم البودرة والبصل البودرة والتوابل والملح والفلفل الاسود ونقوم بتحريك هذه المكونات معا حتى تتكون لدينا عجينة من اللحم المفروم.
- يمكن أن نضيف أي ثواب أخرى حسب الرغبة.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل البرجر على شكل أقراص دائرية مثل شكل البرجر الطبيعي الذي نقوم بشرائه من الخارج.
- نحضر طاسة ونضع فيها ثلاث ملاعق من الزيت ونتظر حتى تصبح ساخنة بعد ذلك نضيف لها أقراص البرجر.
- نترك الأقراص لمدة دقيقة تقريبًا بعد ذلك نجعلها على الجهة الأخرى حتى تصبح ذهبية وناضجة من الجهتين.
- نحضر الخبز الخاص بالبرجر ونضيف له شرائح طماطم شرائح البصل بعد ذلك نقوم بتقديمها.
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البرجر من الوجبات السريعة التي تنتشر في جميع أنحاء العالم تقريبا ربما لا تجد شخص لا يحب البرجر أبدا وهناك العديد من المطاعم والأماكن المميزة التي تقوم بعمل البرجر بطريقة مختلفة ويحب الناس تناول البرجر منها ولكن دائما عندما نقوم بشراء البرجر من الخارج نلاحظ أن البرجر لا يحتوي على اللحم الخالص ويتم إضافة بعض المكونات الأخرى وعادة تكون هذه المكونات الكيميائية والصناعية و تحتوي على الكثير من الأضرار لذلك لابد من تعلم إعداد طريقة البرجر في المنزل باستخدام اللحم الطبيعي واضافة مكونات طبيعية حتى لا يسبب البرجر أي أضرار للجسم ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد البرجر والمكونات التي نحتاج إليها.مكونات إعداد البرجر في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها من خلال إعداد البرجر في المنزل وهذه المكونات هي:
- كيلو من اللحم المفروم الطازج.
- ملعقة من البصل البودرة.
- ملعقة من الثوم البودرة.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ¼ كوب من الكزبرة المفرومة.
- ¼ كوب من البقدونس المفروم.
- حبة من البصل المفروم.
- حبة من الطماطم المفرومة.
من خلال هذه الخطوات سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد البرجر في المنزل وهذه الطريقة هي:
- نحضر وعاء كبير حتى نستطيع جمع كل المكونات في نضع في اللحم المفروم والزيت والكزبرة والثوم البودرة والبصل البودرة والتوابل والملح والفلفل الاسود ونقوم بتحريك هذه المكونات معا حتى تتكون لدينا عجينة من اللحم المفروم.
- يمكن أن نضيف أي ثواب أخرى حسب الرغبة.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل البرجر على شكل أقراص دائرية مثل شكل البرجر الطبيعي الذي نقوم بشرائه من الخارج.
- نحضر طاسة ونضع فيها ثلاث ملاعق من الزيت ونتظر حتى تصبح ساخنة بعد ذلك نضيف لها أقراص البرجر.
- نترك الأقراص لمدة دقيقة تقريبًا بعد ذلك نجعلها على الجهة الأخرى حتى تصبح ذهبية وناضجة من الجهتين.
- نحضر الخبز الخاص بالبرجر ونضيف له شرائح طماطم شرائح البصل بعد ذلك نقوم بتقديمها.