سر التتبيلة الخطيرة.. طريقة عمل عجينة البرجر في البيت بمكونات إقتصادية وبطعم أحلي من ماكدونالدز

البرجر من الوجبات السريعة التي تنتشر في جميع أنحاء العالم تقريبا ربما لا تجد شخص لا يحب البرجر أبدا وهناك العديد من المطاعم والأماكن المميزة التي تقوم بعمل البرجر بطريقة مختلفة ويحب الناس تناول البرجر منها ولكن دائما عندما نقوم بشراء البرجر من الخارج نلاحظ أن البرجر لا يحتوي على اللحم الخالص ويتم إضافة بعض المكونات الأخرى ‏وعادة تكون هذه المكونات الكيميائية والصناعية و تحتوي على الكثير من الأضرار ‏لذلك لابد من تعلم إعداد طريقة البرجر في المنزل باستخدام اللحم الطبيعي واضافة مكونات طبيعية حتى لا يسبب البرجر أي أضرار للجسم ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد البرجر والمكونات التي نحتاج إليها.

‏مكونات إعداد البرجر في المنزل

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها من خلال إعداد البرجر في المنزل وهذه المكونات هي:

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كيلو من اللحم المفروم الطازج.

ملعقة من البصل البودرة.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

¼ كوب من الكزبرة المفرومة.

¼ كوب من البقدونس المفروم.

حبة من البصل المفروم.

حبة من الطماطم المفرومة.

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طريقة إعداد البرجر في المنزل

من خلال هذه الخطوات سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد البرجر في المنزل وهذه الطريقة هي:

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