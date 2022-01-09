كنز رباني لإزالة شعر العانة والجسم كله من الجذور بدون ألم والشعر سوف يسقط ولن يعود نهائيا

العديد من الفتيات الآن يلجأن إلى طريقة الليزر ‏للتخلص من شعر الجسم ‏وربما تكون هذه الطريقة فعالة ونحصل من خلالها على العديد من النتائج ‏أنها يمكن أن تسبب آثار جانبية في الجسم مثل الأحمرار والجفاف والاحتراق في بعض الأحيان ‏يفضل استخدام بعض المنتجات الطبيعية التي تقوم بالتخلص من شعر الجسم في نفس الوقت حافظ على نعومة الجسم والصفات الجميلة التي يحتوي عليها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الزائد دون أن تسبب أي ألم وفي نفس الوقت تترك البشرة ناعمة وجميلة وليس فيها أي أضرار.

‏طريقة التخلص من ‏الشعر الزائد بمكونات طبيعية‏‏

من خلال هذه الطريقة سنقوم بإزالة الشعر استخدام مكونات طبيعية تساعدنا على الوصول إلى نتيجة جيدة وهذه الخطوات هي:

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نحتاج إلى ‏ملعقة من الفازلين والنشا والكركم ‏‏وملعقة حليب نقوم بتقليب هذا ‏الخليط حتى نحصل على عجينة ‏بعد ذلك نغسل مكان إزالة الشعر جيدًا ونبدأ بتوزيع الخليط عليها.

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‏ نترك الخليط على البشرة لمدة ‫1\4‬ ساعة حتى يجف تماما بعد ذلك نقوم بإزالة من البشرة.‬

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‏ أقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام غسول مناسب على حسب المكان الذي نقوم بإزالة الشعر منه.

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‏ ذلك ثلاث ملاعق ‏من ماء الورد ونقوم بتنظيف المكان بها.

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‏ يمكن تجربه هذه الطريقة اكثر من مره حتى نحصل على نتيجة فعاله ونتخلص من

‏الشعر الزائد نهائيا.

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كيفية التخلص من الشعر الزائد بشكل نهائي

فيما يلي سنتحدث عن خطوات تساعدني على التخلص من الشعر الزائد في الجسم هذه الخطوات هي:

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